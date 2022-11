İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde 2009 yılında yeniden başlattığı Seferihisar Mandalina Şenliği 22. kez renkli görüntülerle başladı.

Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde mandalina şenliğini yeniden başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçede düzenlenen şenliğin 22’ncisinin mutluluğuna ortak oldu. Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden başlayan korteje Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Fatma Yetişkin, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların da katılımıyla renkli görüntülerin oluştuğu kortej, Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde sona erdi.

“Mandalina ve üreticisine hak ettiği değeri verecek çalışmalar yaptık”

Mandalina bahçelerini hep hayranlıkla izlediğini söyleyen Başkan Soyer, “Bizler derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık misali yaşadığımız için bir kez daha hatırlatmak istedim. Küçücük mandalina sadece yiyenlere sağlık, gıda olmuyor. Aynı zamanda üretenlere ekmek, barınma, gıda, sağlık hizmetleri için gelir oluşturuyor. Mandalinaya ve üreticisine hak ettiği değeri verecek çalışmalar yaptık” diye konuştu.

2009’da mandalina için yapılan projeleri anlattı

2009 yılında Seferihisar Belediye Başkanlığı görevindeyken mandalinanın üreticiyi büyütmesi amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Tunç Soyer, “İlk kez mandalina festivali yapmaya karar verdik. Bunun farkındalığını artırmak istiyorduk. Yaklaşık 40 yıl önce yapılmış bu topraklarda mandalina festivali, 2009’da tekrar başlattık. Çünkü 70 senedir bu topraklarda insanlar bununla yaşıyor. Önemini, anlamını daha iyi anlatmamız lazım dedik. Önce festivalle beraber işleme ve paketleme tesisi satın alarak kurduğumuz Mandalina Birliği’nin kullanımına tahsis ettik, üreticimizle buluşturduk. Sonra coğrafi işaretini aldık, kuraklıkla mücadele için ilk tedbirleri alan belediye olduk. Barajdan gelen suyu, vahşi sulamayı akıllı sayaçlarla buluşturup hem daha adil ücretlendirme hem de daha sağlıklı kullanılmasını sağladık ülkemize örnek olduk. Jeotermal enerji ile kurutma tesisi kurarak mandalina kurusu yapılmasını sağladık, mandalina kurusu ile dünyayı tanıştırdık. Ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtımını sağladık. Başka Bir Tarım Mümkün vizyonumuzun iki temel ilkesi olan iklim değişikliği yani kuraklık ve yoksullukla ilgili mücadelemizde bıkmadan çalışmaya devam ediyoruz. İşlenmesi, paketlenmesi ve işlenmesi, paketlenmesi ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz mandalinayı bugün olduğu gibi yurt içi ile yurt dışı fuarlar ve festivallerle tanıtmaya, mandalinanın pazardaki payını artırmaya yönelik çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Tunç Başkanımız Seferihisar’ı marka haline getirdi”

Seferihisar’ın tarımsal üretimde dünyaya örnek gösterilen bir ilçe olduğunu, tohum merkezinden, üretici kooperatiflerine kadar her noktada çok ileride olduklarını söyleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar artık tarımsal üretimde dünyaya örnek gösterilen bir ilçe olmuştur. Tohum merkezinden, üretici kooperatiflerine kadar her noktada çok ilerideyiz. Tunç başkanımız ’başka bir tarım mümkün’ vizyonu ile Seferihisar tarımını marka haline getirdi. Kendisi de burada iken tüm Seferihisar halkı adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız başkanım, yaptığınız her şey için minnettarız” ifadelerini kullandı.

Kral ve kraliçe seçildi

Şenlik çerçevesinde her yıl olduğu gibi yine şenliğin kral ve kraliçesi seçildi. Nefise Topsakal kraliçe, Cenk Antep ise kral seçildi. Şenlikte ayrıca mandalina temalı hediyelik eşya yarışması ve mandalinalı yiyecek yarışması yapıldı. Bölgenin en iyi mandalinaları da şenliğe özel yarışmada “En iyi en lezzetli mandalina” seçilebilmek için kıyasıya yarıştı. Şenlikte ünlü sanatçı Mehmet Erdem de çok sevilen şarkıları ile Seferihisarlılara konser verdi.