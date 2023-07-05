İzmir Seferihisar’da geleneksel lavanta hasadı şenliği, 9 Temmuz Pazar günü yapılacak. Bu yılki şenlikte bando gösterisi eşliğinde lavanta hasadı yapılacak, atölyeler ve üretici stantları da kurulacak.

Seferihisar Belediyesi, her yıl Temmuz ayında gerçekleştirdiği lavanta hasadını bu yaz yine unutulmaz bir şenliğe dönüştürüyor. 9 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de Turgut köyünde başlayacak şenlik için Ürkmez Gençlik Merkezi ve Seferihisar Kapalı Pazar yeri önünden araçlar kaldırılacak. Unutulmaz etkinliklere sahne olacak şenlik çerçevesinde, açılış konuşmalarının ardından Seferihisar Belediyesi Bando Ekibinin müzikleri eşliğinde lavanta hasadı yapılacak. Şenlikte ayrıca, Yiğit Hanoğlu Orkestrası ve Yüksel Arkan Orkestrası konser verecek, Seferihisar Tiyatro Topluluğu ise oyun sergileyecek. Lavanta üreticilerinin ile kooperatif ve derneklerin stant kuracağı şenlikte “Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi”, “Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi” gibi atölyelerde çalışmalar yapılacak.

2015 yılında Seferihisar Belediyesi tarafından Turgut köyünde 5 dönüm arazide başlatılan üretimin bugün 200 dönüm arazide devam ettiğini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. Tarım bu kentin can damarı. Narenciye, zeytin gibi ürünlerin üretimiyle can bulan Seferihisar, lavanta gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi sayesinde tarımsal üretimle turizmi buluşturmayı başardı. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, tarımsal ürünlerimizi turizm sezonunda ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.