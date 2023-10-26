Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı İzmir Seferihisar’da coşkuyla kutlanırken, 5 gün sürecek kutlamalar; resim sergisi, konser ve bisiklet turnuvası ile başladı.

Seferihisar Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılını birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor. 5 gün sürecek etkinlikler, Ürkmez Kültür Sanat Merkezinde açılan “Cumhuriyet’in Renkleri” adlı resim sergisi ile başladı. Yetişkin resim sergisi topluluğunun sanatçıları, sergiyi ziyaret eden Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi tarafından tebrik edildi. Etkinlikler çerçevesinde, Seferihisar Çağan Irmak Salonunda Gözde Beşli öncülüğünde Türk müziği korosu sahne aldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konsere ilgi büyük oldu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de konseri izleyerek, şarkılara eşlik etti. Ürkmez’de gerçekleştirilen ve 50’ye yakın bisikletçinin katıldığı bisiklet turnuvasında da, renkli görüntüler yaşandı. Cumhuriyet’in 100. yılını ellerinde bayraklar ve söyledikleri marşlarla kutlayan vatandaşlar, yarışmaya katılanlara da büyük destek verdi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “5 gün boyunca sürecek 29 Ekim etkinlikleri ile tüm halkımıza kucak açıyoruz. Bu coşkuyu 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğu çok büyük. Her zaman el ele, Cumhuriyet yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.