AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın taşımalı sistemin tam kapasiteye ulaşmasının ardından doğal gaz olmayan mahallelerin de doğal gaza kavuşturulması için Seferihisar’a boru hattı döşeneceğini, altyapı çalışmalarına Seferihisar’dan başlandığını kaydetti. Seferihisar’dan döşenen hattın Güzelbahçe’deki ana hatta birleştirilip Seferihisar’a doğalgaz ana hattı bağlanacak.

Taşımalı doğal gazın tam kapasiteye ulaşmasının ardından boru hattının döşenmesi için 120 milyon TL kaynak ayrılan Seferihisar’da yüklenici firma tarafından altyapı çalışmaları başlatıldı. Altyapı çalışmalarının koordinasyonu ve verimli geçmesi için yüklenici firma tarafından Bademler’de şantiye kurulurken AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, doğal boru gaz hattı ile ilgili altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitmesinin hedeflendiğini bilgisini paylaştı.

Taşımalı doğal gazın kapasitesinin dolmasının ardından gerçekleştirdikleri girişimler neticesinde Seferihisar’a doğal gaz boru hattı döşenmesi için 120 milyon TL kaynak ayrıldığını belirten Başkan Aydın, “Taşımalı doğal gazın tam kapasiteye ulaşması için hiç durmadık, var gücümüzle çalıştık. Seferihisar merkezin tamamı doğalgaza kavuştu. Şu an taşımalı doğal gazın kapasitesi doldu. Doğal gaz ulaşmayan bölgelerin doğal gaza kavuşması için ana hattın bağlanması gerekiyordu. Bölge milletvekillerimizin desteği ile girişimlerimizin sonucunu aldık. Boru hattı döşenmesi için 120 milyon TL kaynak ayrıldı. Yüklenici firma çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının bitmesini bekliyoruz” dedi.

AK Parti Seferihisar Teşkilatının girişimleriyle yatırım programına alınan doğalgaz boru hattı altyapı çalışmalarının bitmesi ile Seferihisar’da doğal gaz olmayan mahallelere de doğal gaz verilebileceğini hatırlatan Başkan Aydın, “Doğalgazın Seferihisar’ın tüm mahallelerine ulaşması için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Seferihisar’a doğalgazın boru hattı ile taşınması Seferihisar için bir dönüm noktası olacak” diye konuştu.

Konutlarda 1 yıl ücretsiz

Karadeniz’de Türkiye’nin ilk doğal gazının çıkarılmasının şerefine 1 yıl 25 metreküp doğalgazın konutlara ücretsiz verileceğini hatırlatan Başkan Aydın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ile Karadeniz’de Türkiye’nin ilk doğal gazı çıkarıldı. Bu kutlu günün şerefine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ilk ay tüm konut ve ibadethanelere, bir yıl boyunca ise 25 metreküp doğal gaz konutlara ücretsiz verilecek. Seferihisar’daki tüm abonelerimiz 25 metreküpe kadar doğal gaz kullanımına bir yıl süreyle ücret ödemeyecek. Bu ücretsiz dönemde daha fazla vatandaşımızın yararlanması için AK Parti Seferihisar Teşkilatı olarak konunun yakın takipçisi olacağız. İlk kepçenin kazmaya başladığı günden bugüne birkaç kez ziyarette bulunduk, yüklenici firmanın çalışmaların konuya hâkim ve deneyimli bir ekip. İşçi kardeşlerimizin hummalı ve özverili çalışmaları ile kısa sürede hızlı bir başlangıç yapıldı. Doğal gaz boru hattının en kısa sürede bitmesi için elbirliği ile çalışıyor olacağız” dedi.