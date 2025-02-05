Seferihisar Belediyesi ve ilçedeki üretici dernekleri, mandalina kurusu, zeytinyağı, yerli tohum bankası ve yerli ürünleri ile Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda yerini aldı.

Türkiye’nin En büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarlarından biri olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. 04 - 08 Şubat 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de 20. kez gerçekleştirilen Agroexpo; dünya tarım ve hayvancılık sektörlerinin buluşma noktası oldu.

Seferihisar Belediyesi ve üretici dernekleri mandalina kurusu, zeytinyağı, yerli tohum bankası ve yerli ürünleri ile A Holl’de ziyaretçilerini ağırlıyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tüm vatandaşları bu dev fuara davet ederken, "Temel hedefimiz, herkesin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini mümkün kılmak ve refahı artırarak yerelden kalkınmayı sağlamak. Seferihisar’ı tarımda bir dünya markası yapmak için üretmeye devam edeceğiz" dedi.