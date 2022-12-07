AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın Seferihisar için iş birliği çağrısı, Seferihisar Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında yankı buldu. AK Parti grubu adına konuşan Ümit Cingöz’ün, Başkan Aydın’ın çok kez dile getirdiği Seferihisar için iş birliği çağrısını hatırlatması, tüm meclis üyelerinden ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den olumlu karşılık buldu.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın Seferihisar için iş birliği çağrısı, Seferihisar Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısında yankı buldu. AK Parti grubu adına konuşan Ümit Cingöz’ün, Başkan Aydın’ın çok kez dile getirdiği Seferihisar için iş birliği çağrısını hatırlatması, tüm meclis üyelerinden ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den olumlu karşılık buldu.

Seferihisar Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin başkanlığında yapıldı. Meclisin gündeminde, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın kent için iş birliği çağrısı vardı. Dilek ve temenniler bölümünde söz alarak partisi adına konuşan AK Parti Seferihisar Belediye Meclis Üyesi Ümit Cingöz, Başkan Aydın’ın sık sık dile getirdiği Seferihisar için birlikte çalışma çağrısını hatırlattı. Bu hatırlatma, tüm meclis üyelerinden ve Başkan Yetişkin’den olumlu karşılık buldu.

Cingöz, "Birlikte çalışma arzumuzu yaklaşık dört yıldır devam eden görev dönemimizde sürekli olarak dile getiriyoruz. Birlikte çalışarak katkı koyabileceğimiz neresi varsa, destek olma konusunda samimiyetle ifade ediyoruz; fakat şuana kadar bize gelen bir talep yok. Bu konuya siz de el atın, bu konuya sahip çıkın dediğiniz bir konuda eğer biz sahip çıkmamışsak bunu da duymak isterim. Bu konuda görev süremiz tamamlanana kadar, birlikte yapabileceğimiz nerede ne varsa harekete geçelim” ifadelerini kullandı.

Cingöz’e yanıt veren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, su, doğal gaz ve internet gibi altyapı çalışmaları sonrasında yolların bozulduğunu, yeniden yapılması noktasında kurumlardan kaynaklı aksaklıkların yaşandığını, kurumlarla iletişim kurulması noktasında AK Parti’nin vereceği desteğin süreçleri hızlandıracağını ifade etti.

Başkan Aydın: “Ne mutlu Seferihisar için emek veren bizlere”

Meclis toplantısı sonrasında oluşan olumlu havadan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her fırsatta dile getirdiğimiz Seferihisar için birlikte çalışma çağrısının, aralık ayı Seferihisar Belediye meclis toplantısında başta Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olmak üzere tüm meclis üyelerimiz tarafından olumlu karşılanması benim için bir mutluluk sebebi. Oluşan bu birliktelik gücünün tüm kurumlarla iletişimde oluşturacağı koordinasyonu arttıracağını ve İzmir Büyükşehir Belediyesinden beklediğimiz; fakat geciken hizmetlerin tesisini hızlandıracağını düşünüyorum. Bizim işimiz de gücümüz de Seferihisar. Ne mutlu Seferihisar için emek veren bizlere. Bundan böyle Seferihisar’da başka lobilerin yerine Seferihisar’a hizmet etmek isteyenlerin lobisi; yani Seferihisar lobisi alacak. Seferihisar’a değer katacak her şey için hep olduğu gibi bundan sonra da sorunları çözüp, proje geliştiren ve Seferihisarlılara hizmet eden bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.