Seferihisar Belediyesi, çiftçilere ek gelir kaynağı sağlayacak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştıracak “Köy Yumurtası Üretim” projesini hayata geçirdi. Proje ile 400 aileye "ataks" cinsi tavuk dağıtıldı. Tavuk dağıtımına katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Her aileye 10’ar adet olmak üzere toplam 4 bin tavuk dağıttık. Tavuklardan elde edilecek yumurtalara da alım garantisi verdik. Çiftçilerimize ek gelir sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, geçtiğimiz nisan ayında “Köy Yumurtası Üretim” projesini hayata geçirdi. Muhtarlıklarla işbirliği içinde başlatılan proje ile köylülerin başvuruları değerlendirildi. Alınan başvurular sonucunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in katılımıyla 400 aileye tavuklar dağıtılmaya başladı. Her aileye "ataks" cinsi 9 yumurta tavuğu ve birer horoz dağıtıldı. Tavuklar 1 yıl boyunca kesilemeyecek ve satılamayacak. Ayrıca hayvanların bakım alanlarında kimyasal ürün kullanımına izin verilmeyerek vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi sağlanacak. Dağıtım sırasında projeden yararlanan vatandaşlar, tavukların bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgilendirildi. Dağıtıma katılarak vatandaşlarla sohbet eden ve projeyle ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Bugün hem yumurta tavukçuluğunu geliştirmek, hem de çiftçiye destek maksatlı tavuk dağıtımına başladık. 400 aileye 4 bin tavuk dağıtacağız. Ayrıca yumurtalara alım garantisi veriyoruz. İsteyen ailelerin yumurtalarını Seferihisar Belediyesi olarak yumurtaları alıp Halk Market’imiz de satacağız” diye konuştu.