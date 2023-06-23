Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kurban Bayramı öncesindeki son iş gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Kurban Bayramı öncesi personelleriyle bayramlaşma programında bir araya geldi. Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bayramlaşma töreninde Başkan Yetişkin ve başkan yardımcıları, çalışanların bayramını kutladı. Başkan Yetişkin, daha sonra da Ulaşım Müdürlüğü Garajı, Ürkmez Hizmet Noktası ile Doğanbey’de bulunan noktaları da ziyaret etti.

Yaz sezonunun yoğun geçeceğine dikkat çekerek 9 günlük bayram tatilinin çalışanlara iyi geleceğini vurgulayan Başkan Yetişkin, “Hepiniz çok çalıştınız ve yoruldunuz, şimdi dinlenme zamanı. Bu tatili iyi değerlendirerek yaz sezonuna daha güçlü gireceğiz. Belediyemizin çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz çok büyük bir aileyiz. Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte, Seferihisar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.

Bayramlaşma programına ayrıca, Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan, Yelda Celiloğlu ve Nuriye Hepterlikçi, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, CHP Meclis Üyeleri Reşat Gültekin, Sefer Topçu, Hüseyin Kocaer ve çok sayıda belediye personeli katıldı.