Seferihisar Ürkmez ve Doğanbey’de ikamet eden vatandaşların belediye işlemleri için ilçe merkezine gitmesine gerek duymadan 5 yıldır hizmet alabildiği Ürkmez’deki hizmet noktası, fiziki olarak büyütülerek hizmet standartları yükseltildi.

Yenilenen hizmet binasının açılış törenine Seferihisar Belediye Başkan Vekili Gökhan Pehlivan, başkan yardımcıları İnanç Karabulut, Nuriye Hepterlikçi, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan, Ürkmez’e uzun seneler hizmet etmiş eski belediye başkanları Şerafettin Yeşilçayır, Halil Küçükkural, Osman Ürkmez ve Doğanbey’in eski belediye başkanı Halil Çadır’a teşekkür plaketlerini takdim etti. Pehlivan, "2019 yılında göreve geldiğimizde başkanımız sayın İsmail Yetişkin ile birlikte Ürkmez’e acilen bir hizmet binası kazandırmamız gerektiğini söylemiştik ve hiç zaman kaybetmeden bunu hayata geçirdik. Ürkmez’in daha kapsamlı ve modern bir hizmet binasına ihtiyacı olduğunu gördük. Bu nedenle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz binayı tadilata alarak, Ürkmez-Doğanbey Hizmet Binası olarak vatandaşımızın hizmetine hazır hale getirdik. Bu bina, Ürkmez halkı için ayrı bir anlam taşıyor. Geçmişte Ürkmez Belediyesi hizmet binası olarak kullanılan, ardından gençlik merkezi olarak birçok etkinlik ve kursa ev sahipliği yapan bu yapı, şimdi hem belediye hizmetlerini hem de kurs faaliyetlerini barındıran bir merkez haline geldi. Burada belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal destek, psikolojik danışmanlık, sanat ve spor aktiviteleri, çocuklara yönelik eğitim kursları gibi birçok farklı hizmet verilebilecek. Bu mekan, Ürkmez’in neşesi ve huzurunu yansıtan, yaşayan bir merkez olacak’’ diye konuştu.

Ürkmez Caddesi’nin güzergahında bulunan bina, başkanlık, vezne, emlak servisi, evde sağlık, sosyal işler, müzik, resim, çini seramik, cam kumlama, dikiş, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, etüd dersleri faaliyetlerini kapsayacak şekilde vatandaşların ihtiyaçlarına olanak sağlayacak. Bu arada, zamandan tasarruf sağlayarak hizmetlere kolayca ulaşabilmenin avantajı ile çıkılan yolda Seferihisar Belediyesinin vatandaşa her koşulda ulaşmak için tüm imkanlarını sarf ettiği ve her koşulda desteğinin devam edeceğinin güvencesi olduğu belirtildi.

Öte yandan, bir ilk gerçekleşerek Seferihisar Belediyesi’nin meclis toplantısı bu kez yeni hizmet binasında yapıldı.