Seferihisar’da 1 Mart cumartesi günü Karakayalar sakinleriyle buluşacak pazar ve yaşam alanında, her hafta cumartesi günü pazar kurulacak.

Yerel üreticiyi desteklemek ve hemşerilerine yeni bir pazar ve sosyal yaşam alanı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Karakayalar Pazar Yeri, aynı zamanda bir sosyal yaşam alanı olarak düzenlendi. Pazar meydanı ve otopark düzenlemesi başta olmak üzere, 1500 metrekarelik sosyal alanda elektriğini pazar yeri çatısında bulunan fotovoltaik güneş enerjisinden karşılayacak kafeterya, park ve tuvalet gibi imkanlar sunulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Peyzajından otoparkına kadar her alanı için büyük bir özveriyle çalıştığımız Karakayalar Pazar Yeri projemiz, Karakayalar sakinlerine ve üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.