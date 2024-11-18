Seferihisar ilçesinde “Turuncu Bayram” olarak akıllara kazınan ve büyük ilgi gören Mandalina Festivali, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen şenlik öncesinde mandalinalı yiyecek yarışması, mandalinalı tatlı yarışması, mandalinalı hediyelik eşya yarışması, en iyi mandalina yarışması adaylarından kazananlar ödüllerine kavuştu.

Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi önünden şenlik alanına kadar devam eden kortejde binlerce kişi de coşkuyla yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erhan Erdil, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan, İnanç Karabulut, Nuriye Hepterlikçi, Necdet Yurttaş, İlçe Parti Temsilcileri ve STK üyelerinin de içinde bulunduğu yürüyüş Seferihisar Meydanı’nı festival alanına çevirdi.

“Toğrağını seven ve işleyen insan her zaman güçlüdür”

Mandalinanın Seferihisar’a bahşedilmiş en kıymetli nimetlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Yetişkin, “Mandalina Şenliği neredeyse tüm Seferihisarlıların hayatında en az bir kere geldiği, eğlendiği, anılar biriktirdiği bir gelenek. Mandalina Şenliği yıllarca Seferihisarlıların bayramı oldu. Eminim burada bulunan bir çok kişinin çocukluk anılarında burada geçirdiği günler var. Herkesin albümlerinde, neşe dolu bir şenlik fotoğrafı vardır. Şimdi hepimiz için önemi çok daha fazla. Her gün aramıza yeni komşularımız katılıyor. Ailemiz büyüyor. Her Mandalina Şenliği’nde işte bu kocaman, geniş ailenin bir araya gelişini kutluyoruz. Birlikte gülüyoruz, birlikte eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

Gelenekselleşmiş Kral ve Kraliçe yarışması, En iyi Mandalina Üreticisi yarışması ile finale yaklaşan festivalde, ödüller sahiplerini bulurken vatandaşlar da renkli dans gösterileri, birbirinden güzel gören şenlik stantları, dj performans ve Grup Sembol’ün sahne performansının ardından Devrim Seyrek konseri ile müziğe ve eğlenceye doydu.

Ödüller sahiplerini buldu

Turuncu Festivalde pek çok dalda yarışmanın yer almasıyla jüriler tarafından seçilen kazananlar ödüllerini teslim aldı. En iyi mandalinalı yemek yarışması’nda birinci Medine Akgün olurken en iyi mandalinalı tatlı yarışmasının kazananı Zeynep Gülçin Yalman oldu. En iyi mandalinalı hediyelik eşya ödülünü tasarım yarışmasında birinci olan Zöhre Mert, En iyi Mandalina Yarışması ödülünü ise Yücel Demiralay aldı.

Yıllardır süregelen Seferihisar’ın gözde yarışması da seyircilere merak dolu ve keyifli anlar yaşattı. Bu senenin mandalina kralı Ege Tombalak olurken Mandalina Kraliçesi de Tülin Çakır oldu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ödüllerini kazanan yarışmacılara sahnede teslim etti.