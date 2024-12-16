Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, tamamlayıp hizmete açtığı Sedir Spor Kompleksi, başta güreş olmak üzere birçok spor dalına ve müsabakaya ev sahipliği yapıyor. Kompleksten farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 sporcu yararlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte hafta sonu spor kompleksinde gerçekleşen basketbol maçını izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in göreve geldiğinde yarım kalmış halde bulduğu, tamamlayarak gençlere armağan ettiği Sedir Spor Kompleksi, başta güreş olmak üzere birçok spor branşına ev sahipliği yapıyor. Kompleks, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yaş gruplarından lisanslı güreşçilerinin antrenman merkezi olurken, basketboldan voleybola farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 sporcu yararlanıyor. Sedir Spor Kompleksi, aynı zamanda, Akdeniz’in en büyük spor komplekslerinden biri olma özelliğine sahip.

160 milyona mal oldu

2018 yılında sözleşmesi feshedilen ve Başkan Böcek’in göreve gelmesinin ardından yeniden ihalesi yapılarak yaklaşık 160 milyon TL’ye mal edilen Sedir Spor Kompleksi’nin içerisinde kapalı spor salonu, fitness alanları, basketbol ve voleybol sahaları ve federasyon standartlarına uygun güreş salonu bulunuyor. Kompleks, sporculara sunduğu antrenman imkanlarının yanında, bölgesel müsabakalara da ev sahipliği yapıyor. Genç sporcular, böylesine modern bir tesise sahip olmanın kariyer gelişimleri için önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor.

Başkanlar maçı birlikte izledi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile birlikte hafta sonu Sedir Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. İki başkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi Kadın Basketbol Takımlarının spor kompleksindeki maçını izledi. Sporcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Başkan Böcek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda Antalya’mıza kazandırdığımız, ata sporumuz güreş ve çeşitli branşlarda sporcuların yetişmesine imkan sağlayan 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi’nde keyifli bir basketbol maçında sporseverlerle buluştuk. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Başkan Böcek’i kutluyorum”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Bu salonu görünce çok şaşırdım. Türkiye Güreş Federasyonu standartlarının üzerinde bir salon olduğunu öğrendim. Başkanımız Muhittin Böcek’i kutluyorum. Biliyorum ki Türkiye’de güreş deyince akla ilk Antalya gelir. Antalya deyince de Muhittin Başkanımız gelir. Sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“ASFİM de açılacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, yakın zamanda kompleks bünyesinde ASFİM açmayı planladıklarını, tüm çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

“Antalya’ya altın kemer getireceğiz”

Yeni sezon hazırlıklarına Sedir Spor Kompleksi’nde start veren Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş, “Bu salonu bize tahsis eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. Yeni sezon hazırlıklarına Bismillah dedik. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Salonun imkanları güzel. Biz de üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapıp, bir kez daha Antalya’ya altın kemer getirebilmek için mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.