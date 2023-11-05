Adana’nın Aladağ ilçesinde orman kesim sahalarından bin bir emekle çuvallara toplanan sedir kozalakları soğuk kış günlerinde herkese şifa oluyor.

İlçede bin 800 rakımdan kış öncesi toplanan sedir ağacı kozalakları kazanlarda şuruba dönüşüyor. Kovid-19 salgınında köylünün kendini korumak için toplayıp kaynattığı sedir kozakları, kış öncesi üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmak üzere kazanlarda saatlerce kaynatılarak şurup oluyor.

Aladağ ilçesinde pandemi ile sedir kozalağı şurubu üretimine başlayan Beyhan Tuğ, öksürük ve astım rahatsızlığının iyileşmesiyle başladığı sedir kozalağı şurubunu hem sağlığı için tüketiyor, hem de talep oldukça satarak evine ek gelir sağlıyor.

Tuğ, “Ormanda toplayıp kasım aylarında yıkayıp kaynatıyoruz. Öksürük, astım bronşit, koah hastalığı olanlar çok tüketiyor. Kendimde çok sıkıntılıydım. Pekmez her zaman kullanılabilir ama sedir kozalak şurubu hastalık sürecinde daha çok kullanılan bir şurup. Bin 800 rakımda sedir ağaçları çok faydalı. Şifa diyoruz. Köyde çok bilinmiyor. Sedir kozalağı şurubu pandemi de başladı. Birkaç aile bunu üretiyor. Yıllık 50 kavanoz yapıyorum. Eşe dosta ve çocuklarıma yaparken birden ticareti oldu. 100 TL İle 150 TL arasında satılıyor. 12 saat süren bir kaynama süreci oluyor. İçerisindeki uçucu yağların tutulması için bir süre kapalı kazanda sonra şurup kıvamına gelene dek uzun bir emeği var” dedi.