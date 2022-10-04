Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı eserlerini sergilemek isteyen sedefkar Abdullah Mutlu, 543 kilometre yol geldi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı eserlerini sergilemek isteyen sedefkar Abdullah Mutlu, 543 kilometre yol geldi.

Buldan ilçesinde düzenlenen “Sanat Var” etkinliğine bu yıl sanatçılar ve vatandaşlar tarafından yoğun katılım gerçekleşti. Bir birinden değerli sergilerin açıldığı etkinlikte en dikkat çekici ise sedefkar Abdullah Mutlu oldu. İstanbul yaşayan ve eserleriyle birlikte Buldan’da düzenlenen etkinliğe gelen Mutlu, deneyimlerini ziyaretçilerle paylaştı. Usta sedefkar Abdullah Mutlu, sanatseverlerden gördüğü ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

“Özellikle genç arkadaşlar sedef kakma sanatına ilgi gösteriyorlar”

Ürettiği eserleri yurdun dört bir yanında düzenlenen farklı etkinliklerde katılarak sergilediğini söyleyen Abdullah Mutlu, “İstanbul’da kendi atölyemde ürettiğim eserlerimi, İstanbul’da olduğu gibi Anadolu’nun pek çok yerinde düzenlenen fuar ve festivallere katılarak sergiliyorum. Sedef kakma sanatıyla takılar, sehpa, ayna, rahle, resim çerçeveleri, takı kutuları, tavla, hediyelik eşyalar üretimi yapıyorum. Ürünler tamamen el emeği göz nuru eserlerdir. Sedef kakma sanatı zor bir sanattır. Ama güzel olan tüm işler zahmet ve emek gerektirir. Özellikle genç arkadaşlar sedef kakma sanatına ilgi gösteriyorlar. Ben gençlerle birlikte benim kuşaktaki sanatseverlere sanatın tüm dallarıyla birlikte sedef kakma sanatıyla uğraşmalarını ve ortaya güzel eserler çıkarmalarını tavsiye ediyorum” dedi.