Denizli’nin Buldan ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Buldan’da Sanat Var’ etkinliğine katılan sedef kakma ustası Abdullah Mutlu’nun eserleri yoğun ilgi gördü.

Denizli’nin Buldan ilçesinde bu yıl 3. Düzenlenen ‘Buldan’da Sanat Var’ etkinliği sanatseverler ile buluştu. Etkinliğe katılan sedef kakma ustası Abdullah Mutlu’nun eserleri büyük ilgi görüyor. Abdullah Mutlu, Buldan’ın geleneksel Sedef Kakma hakkında bilgiler vererek, katılımcılara önemini aktardı. Sedef Kakma ustası Abdullah Mutlu ise yüzyıllar boyu devam eden bu sanatı sağlığı everdiği sürece devam ettirmeye kararlı olduğunu aktardı.

Yaptığı eserlerin yoğun ilgi görmesi ve ziyaretçilerine sedef işleme sanatıyla ilgili bilgiler veren Abdullah Mutlu, “Hemşerilerimizle ve sanatseverlerle birlikte olmak benim için çok sevindirici. İstanbul’da sedef kakma sanatıyla ilgili olarak kursiyerlerimizi eğitiyorum. Sanat ve kültür festivallerine katılarak unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı katılımcılara aktarıyorum. Yüzyıllar boyu devam eden bu sanatı sağlığım elverdiği sürece devam ettirmeye kararlıyım” dedi.