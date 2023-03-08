Balıkesir spor camiasının tanınan ve sevilen simlerinden Sedat Sarıkaya, Haziran ayından yapılması beklenen Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Kurulu öncesinde göreve talip olduklarını açıkladı. Sarıkaya, yaptığı açıklamada amatör sporların eski heyecanını geri getirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Balıkesir spor camiasının tanınan ve sevilen simlerinden Sedat Sarıkaya, Haziran ayından yapılması beklenen Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Kurulu öncesinde göreve talip olduklarını açıkladı. Sarıkaya, yaptığı açıklamada amatör sporların eski heyecanını geri getirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Önceki yıllarda futbol oynadığı amatör liglerde faaliyet gösteren birçok kulüpte ve Balıkesirspor’da yönetici olarak görev yapan iş insanı Sedat Sarıkaya, Haziran ayından yapılacak genel kurulda Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimine talip olduklarını açıkladı.

Göreve talip oldukları arkadaşları ile birlikte basın toplantısına katılan Sedat Sarıkaya, doğup büyüdüğü Balıkesir’de uzun yıllar amatör liglerde futbol oynadığını hatırlattı. Kendisini tanıtırken, iki sporcu çocuk babası olduğunun altını çizen Sarıkaya, temelleri sağlam bir aile yapılarının olduğunu söyledi.

Sporun içerisinden gelen bir ekiple yola çıktıklarını dile getiren Sarıkaya, “Haziran ayında yapılacak genel kurul öncesi şahsım ve arkadaşlarımla adaylığımızı açıklıyoruz. Şehirde heyecanı bitmiş amatör spor ruhunu, yeni bir vizyonla yeniden heyecanlandırmak, eski günlerine döndürmek istiyoruz. Bunun için camianın tozunu yutmuş büyüklerimizle bu yola çıktık” dedi.

Hedeflerinin temelinde gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade eden Sarıkaya, “Bu bir yenileme hareketi değil, daha çok bayrak yarışı ve biz bayrağı devralma niyetiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haziran ayına uzun bir zaman var ama il genelinde yapacağımız geniş çalışmaları göz önüne alarak adaylığımızı şimdiden duyuralım istedik. Niyetimiz, genç nesli sokaklardan, kötü alışkanlıklardan kurtararak spora yönlendirmek” dedi.

Sedat Sarıkaya, mevcut Başkan Metin Mengüç’ün yeniden aday olması halinde adaylıklarının devam edip etmeyeceği sorusunu, “Kendisine aday olacağımız bilgisi ulaştı. Daha önce Balıkesirspor’da da birlikte önemli ve başarılı görevler yaptık. Birlikte hareket ederken, gelecekte Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olabileceğim öngörülüyordu. Bu arada şunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bu bir bayrak yarışı, kişi ya da şahıs yarışı değil. Amacımız heyecanı tazelemek” şeklinde cevapladı.

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Ayvalık’a geniş bir sportif alan sahip olduğunu belirten Sarıkaya, “Tüm çalışmalarımızı, bunun bilinciyle yapıyoruz. Yönetim Kurulu’muzu ve sonraki planlarımızı oluştururken, bu gerçeği göz ardı etmeyeceğiz” dedi.