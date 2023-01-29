İYİ Parti’ye katılan 600 kişi; Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

İYİ Parti’ye katılan 600 kişi; Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

İşadamı Sedat Kılınç’ın katkılarıyla İYİ Parti’ye katılan 600 kişi, düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Programın açılışında konuşan Sedat Kılınç; "Korku imparatorluğunun oluşturulduğu bu zorlu dönemde cesur yürekli dostlarımın buraya gelmeleri beni onurlandırdı. Bugün herkes buraya iyi ve cesurlar hareketinin lideri Meral Akşenerin yolunu takip ederek, ülkenin geleceği için mücadele etmeye geldiler. Her geçen gün daha fazla katılımlarla çoğalacak, ülkemizin geleceği iyi olacak, gençlerimizin yüzü gülecek, güneş doğacak. Ülkemizin birçok sorunu ve birçok sıkıntısı var. Biz iş dünyasının temsilcisi olarak, ekonomiyi de yakından takip ediyoruz. Bu sorunları sıralayacak olursak vaktimiz yetmez. Ülkemizin şuanda birinci sorunu geleceği ile ilgili endişelerin olduğu bir dönemde hak, hukuk ve adalet sorunudur. Bugün baktığımızda haksızlıklar hat safhaya çıktı. Biz bu hak ve hukuksuzluk konusunda sağlam bir irade ile genel başkanımızın çizdiği yolda inşallah bu haksızlık ve hukuksuzluğu tamamen bitireceğiz. Dik durduk, yürüdük. Şuanda da birçok engeli önümüzden kaldırıyoruz. İYİ Parti döneminde de inşallah bu engellerin hepsi kalkacak. Hak, hukuk ve adalet gelecek" dedi. Ülkede alım gücünün düştüğünü kaydeden Kılınç; "İkinci bir mesele ise ekonomi meselesidir. Hepimiz şu anda derin bir şekilde hissediyoruz. Ülkemizde alım gücümüz ciddi oranda düştü. Artık market alışverişini yapamayacak, elektrik ve doğalgaz faturamızı ödeyemeyecek, kiralarımızı ödeyemeyecek bir döneme geldik. Bugün Almanyanın ekonomisine baktığınız zaman bizim 5 katımız milli gelire sahipler. Kişi başı milli gelir, bizim kişi başı milli gelirimizin 5 katı oranında. Hollandayı inceledim. Daha küçük bir ülke ama bizden 6 kat daha fazla alım gücüne sahip. Bugün Türkiyede bir asgari ücretli çalışan bir saat çalıştığı takdirde küçücük bir kaşar peynirini alamıyor. Bugün aynı asgari ücretli Almanyada kocaman bir kaşar peynirini alabiliyor. Bu farkı size göstermek istedim. Bugün Türkiyede bir asgari ücretli 1 saatlik çalışmasında 200 gram kıyma alabiliyor. Ancak Almanyada 1 kilo 300 gram kıyma alabiliyor. Aynı emek, aynı çalışma ama aradaki fark bu şekilde. Onların gençleri 20 yaşında 10 tane ülke gezebiliyor. Ancak bizim gençlerimiz şu anda burada Boğazköprüyü geçemiyor" diye konuştu.

Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ise yaptığı konuşmada; "Partimiz günden güne yeni katılımlar ile büyümekte ve topluma verdiği umut ile birilerinin korkusu olmaya devam edecektir. Bugün burada aramıza katılan yeni üyelerimize hepiniz davamıza hoş geldiniz diyorum. İyiler ve cesurlar hareketinin yeni üyeleri, biliyorsunuz yaklaşık 100 gün sonra genel seçimler yapılacak. İyiler ve cesurlar hareketinin mensupları bu süreçte sizlerden pazarda, parklarda yani toplumla bir arada olduğunuz her alanda çalışmanızı, Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Partiyi iktidar yapmak için çalışmanızı sizlerden bekliyoruz ifadelerini kullandı.

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise programda yaptığı konuşmada; "Sedat Bey bundan 4 ay önce bizleri ziyaret etti. Aslında çok daha öncesinden görüşmüştük bazı şeyleri ama partimize katılmak istediğini söyledi. Partimize katılmak isterken de hiçbir konuda, hiçbir talebi olmadığını, sadece ülkenin gidişatından ne kadar rahatsız olduğunu, çocuklarımızın geleceği için bu partiye sunmak istediğini ve bu uğurda varıyla yoğuyla her şeyini ortaya koyarak çalışacağını, önemli olan bu ülkede hukukun, adaletin, demokrasinin yeniden sağlanması gerektiğini, ekonominin düzeltilmesi gerektiğini, ülkenin yeniden itibar kazanması için katkı sunacağını söyledi. Daha sonra bize bin kişilik katılım yapma arzusunu iletti. Bize bu katkıyı sundu. Seçime kadarda bunu devam ettirecek. Cesaretle bu yolda yürüyeceğini özellikle söyledi. Ben kendisine ve sizlere çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından partiye katılan üyelere rozetleri takıldı.