Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sevilen Yol Şube Müdürü Sedat Bektaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün kalp krizi geçirerek vefat eden Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mahmut Bektaş’ın yeğeni Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın başarılı Yol Yapım Şube Müdürü bir çocuk babası Sedat Bektaş’ın (38) Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Bekediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Teşkilat Başkanı Erhan Kocaman, Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, AK Parti 24. Milletvekili Adnan Yılmaz, Bektaş Ailesi, eş ve dostları katıldı.

Sedat Bektaş’ın cenazesi Pazaryolu Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.