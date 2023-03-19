DG Sivasspor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Sedat Ağçay maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ankara’dan buraya gelen taraftarlarımız vardı, mutlu dönmelerini isterdik, bunun için de çok üzgünüz. Özür dileriz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-0 yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Sedat Ağçay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Ağçay, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Saha şartları da bizi yordu, zemin anlamında. Çok isteyenin kazandığı bir maç oldu. Sivasspor bizden daha çok istedi ve kazandı. Ankaragücü güçlü bir takım ve camia. Ayakta kalmasını bilen camialardan biri. Gelgitlerin olmaması lazım. Biz de üzerimize düşen hatayı alacağız. Bugün isteyenin aldığı bir maç oldu. Ankara’dan buraya gelen taraftarlarımız vardı, mutlu dönmelerini isterdik, bunun için de çok üzgünüz. Özür dileriz" diye konuştu.