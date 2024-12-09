Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) düzenlediği Kariyer Zirvesi’24’e katılarak öğrencilere rehber niteliğinde bir kariyer yolculuğu sunumu yaptı.

SEDAŞ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) Kariyer Zirvesi’24 çerçevesinde düzenlediği etkinliğe katıldı. İş dünyasında çalışan beklentileri, yeni nesil yetkinlikler ve dönüşüm konulu zirveye SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Demet Çap katıldı. Çap, öğrencilere, elektrik dağıtım sektörü ve işleyişinin yanı sıra kariyer seçimlerinde bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olacak sunum gerçekleştirdi. Sunumuna SEDAŞ’ın tarihçesi, misyonu, vizyonu ve işleyişi hakkında bilgi vererek başlayan Demet Çap, öğrencilere iş dünyasının hızla değiştiğini ve bu değişimle birlikte şirketlerin çalışanlardan beklentilerinin de farklılaştığını vurguladı. Eskiden önemli olan yetkinliklerin hala değerini koruduğunu ancak değişen dünya ve teknolojik dönüşümün, çok daha farklı yetkinliklerin geliştirilmesini gerektirdiğini ifade etti.

Şirketlerin yetenekli çalışanlarla ilerlemek istediğini ve adaylarda yeni nesil yetkinlikler aradığının altını çizen Çap, “İş hayatına hazırlık için doğru firma ve sektörlerde staj yapmanız ve stajyerlik sürecini verimli geçirmeniz kariyer yolculuğunuzda oldukça önemli. Yetenek programlarını takip ederek, sosyal medyayı gelişiminize ve kariyerlerinize katkı sağlayacak şekilde doğru ve verimli kullanın. Öğrenciyken iş deneyimlerinizin olmasının, ileride sizler için büyük avantaj sağlayacağını unutmayın” dedi.

SEDAŞ’ın projelerinden örneklerle devam eden sunumun sonunda, Demet Çap öğrencilere kariyerlerinde başarılı olabilmek için kazanmaları gereken temel tutumları paylaştı. Değişen dünya ve teknolojik dönüşümün, çalışanlardan yeni nesil yetkinlikler geliştirmesini zorunlu kıldığını belirten Çap, staj yapmanın, yetenek programlarını takip etmenin ve sosyal medyayı doğru şekilde kullanmanın önemine değindi. Ayrıca, her zaman güncel bir özgeçmişe sahip olmanın ve kariyer hedeflerini erken belirlemenin başarıya giden yolda kritik adımlar olduğunu vurguladı.