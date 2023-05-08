SEDAŞ, Akkök Holding enerji grup şirketlerinin ortaklaşa yürüttüğü “Kadın Enerjisi-Next” projesini genişletiyor. Holdingin enerji grubu çalışanlarının kız çocuklarına yönelik başlamış olan projeye bu yıl dağıtım faaliyet bölgesindeki meslek liselerinde eğitim alan kız öğrencileri de dahil ediliyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Akkök Holding enerji grubu çalışanlarının kız çocukları ile başladıkları “Kadın Enerjisi - Next” projesini bu yıl dağıtım faaliyet bölgesindeki meslek liselerinde eğitim alan kız öğrencileri de dahil ederek yaygınlaştırıyor. SEDAŞ, Sakarya ve Kocaeli için bölge il milli eğitim müdürlüklerine ve teknik alanda kız öğrencilerin yer aldığı meslek liselerine ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk yılını tamamlayan Next projesine kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik ve elektrik-elektronik bölümlerini seçmelerini teşvik etmek için başladıklarını açıklayan SEDAŞ yöneticileri, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda somut adımlar atarak daha fazla öğrenciye ulaşmak için projeyi genişleteceklerinin altını çizdi. Bu bağlamda Sakarya ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile teknik alanda kız öğrencilerin yer aldığı meslek liselerine bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini paylaşan SEDAŞ yöneticileri, “Meslek ve teknik liselerde eğitim gören kız öğrencilere enerji sektörünü anlatmayı, sektörde yer alarak rol model olmaları için hayatlarına dokunmayı hedefliyoruz. Enerji sektöründe her düzeyde kadın istihdamını yükseltmek için tohumlar ekiyoruz. Proje ile kız öğrencilerimize, saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkânları sağlayacağımızdan bahsederek il milli eğitim müdürlüklerine, teknik ve meslek okullarına projemize destek vermeleri için birlikte koordineli hareket etme talebimizi ilettik” dedi.

Milli eğitim müdürlükleri ve okul yetkilileri tarafından projenin faydalı olacağı yönünde olumlu dönüş aldıklarını belirten yöneticiler, yetkililerin proje ile ilgili öğrenci ve velileri bilgilendirme konusunda iş birliği ve desteğe açık oldukları bilgisini paylaştı. Gerçekleştirdikleri ziyaretlerle tüm yönetici ve öğretmenlerden projeye dahil olmaları konusunda destek gördüklerini belirten SEDAŞ yetkilileri, “Yaptığımız ziyaretler ve gördüğümüz destek hayallerimize adım adım ulaşacağımıza ve dağıtım sektöründe kadın istihdamını artıracağımıza olan inancımızı bir kez daha artırdı” şeklinde konuştu.