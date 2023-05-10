SEDAŞ, Kocaeli’nin Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde, D-130 kara yolu üzerinde bulunan orta refüj aydınlatmalarının bakım onarım çalışmalarına başladı.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma çalışmalarına Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden Kocaeli’de başladı. Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Kocaeli’deki geniş kapsamlı altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmaları ile kentin yükselen enerji ihtiyacını karşılayan SEDAŞ, il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerin tamamında hayata geçirilen çalışmalar sayesinde müşteri memnuniyetinde de ilerleme sağlıyor.

Toplamda 5 gece sürecek bakım onarım kapsamında SEDAŞ ekipleri tarafından orta refüj aydınlatma şebekesi kontrol edilerek, yanmayan aydınlatmaların bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Aydınlatma programının 6 kilometrelik ilk etabında Yeniköy Köprüsü ile Karşıyaka kavşağına kadar olan kısımda çalışmalarını 4 sepetli araç ve 1 uyarı ikaz römorku ile sürdüren toplam 8 kişiden oluşan saha ekipleri, muhtelif tipteki ampul ve balast değişimlerini gerçekleştirdi. Yol ve çevre güvenliği tedbirlerini alarak çalışmalarına başlayan SEDAŞ ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden saha uygulamalarının ardından aydınlatma seferberliğinin ilk gününü tamamladı.

SEDAŞ yetkilileri, aydınlatma tesislerinin periyodik olarak kontrollerinin yanı sıra bölge halkı tarafından bildirilen ihbarları da en kısa zamanda değerlendirerek devreye aldıklarını açıkladı.