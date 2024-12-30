SEDAŞ, Kocaeli’de yaşanan doğal gaz kesintileri sebebiyle artan elektrik tüketimini karşılamak ve kesintilerin önüne geçmek için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde doğal gaz hatlarında yapılan çalışma ve gaz kesilmesi sebebiyle elektrik tüketiminde yaşanan artışa bağlı olarak yaşanan arızalar ekipleri harekete geçirdi. Arızalar sonrası SEDAŞ, bölgedeki tüm ekiplerini seferber ederek hızlı müdahale sürecini başlattı. Aşırı yüklenme neticesi arızalanan trafoların onarımının ardından enerjilendirilmesi için bölgeye 5 adet jeneratör tesis edildi. Enerji kesintilerinin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alan ekipler, elektrik kesintilerini hızlı bir şekilde gidermek için 7/24 sahada çalışmalarına devam ediyor.