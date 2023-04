Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de 20 bin kilometrekare alanda, 2 milyonu aşkın müşteriye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, tüm vatandaşları elektrik enerjisinin emniyetli kullanımı konusunda uyardı.

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, günlük hayatın vazgeçilmez bir ihtiyacı olan elektrik enerjisinin emniyetli kullanımının, can ve mal güvenliğinin sağlanması için önem gösterilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ’a önceden haber vermesi ve planlı kesinti önlemi alınması gerekmektedir. İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği’ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ’tan onay ve izinler alınması gerekmektedir" denildi.