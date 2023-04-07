SEDAŞ Ar-Ge ekibi, Avrupa Birliği’nin Horizon programı tarafından desteklenen Flexindustries çevre sürdürülebilirlik konulu proje için İspanya’da diğer ülke paydaşları ile buluştu.

Türkiye, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya konsorsiyumu tarafından geliştirilen AB destekli "Flexindustries" çevre ve sürdürülebilirlik konulu projenin ikinci 6 aylık değerlendirme toplantısı İspanya’da gerçekleşti. SEDAŞ Regülasyon ve Uyum Direktörü Mustafa Yılmaz ve AR-GE ekibi de diğer ülke paydaşları ile bir araya geldi. 4 gün boyunca proje aşamalarının masaya yatırıldığı toplantıda paydaşların, fikir alışverişinde bulunarak deneyim paylaştıkları öğrenildi. SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, "Flexindustries projesi çerçevesinde 7 farklı sektördeki uygulamalar sayesinde birincil enerjiden tasarruf, yaşam döngüsü maliyetlerinin düşürülmesi ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının sağlanacak. Türkiye’den SEDAŞ’ın da dahil olduğu projenin bütçesi Horizon programı ile Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Diğer konsorsiyum partnerlerinin yapılan çalışmalarını incelemek ve proje başlangıcından itibaren yapmış olduğumuz çalışmaları anlatmak üzere değerlendirme toplantısına katılım sağladık" şeklinde açıklama yaptı.

Flexindustries projesi disiplinler arası yaklaşım otomotiv, biyoyakıt, polimer, çelik, kağıt, farmasötik ve çimento endüstrisinde enerji verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirildi. Projenin temel amacı enerji üretimi ve depolama varlıklarının, işletim ve kontrol için akıllı dijital araçların ve endüstriyel esneklik için yeni iş modellerinin entegrasyonunun sağlanması olarak açıklanıyor. Projede 9 farklı ülkeden 16 büyük endüstri kuruluşu, 6 araştırma enstitüsü, 8 küçük ve orta büyüklükte işletme, 2 üniversite ve 3 kar amacı gütmeyen kuruluş yer alıyor.