Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 225 gün önce kaybolan Sedanur Uludağ’dan hala haber yok.

Gazipaşa’da 24 Kasım 2022 günü kaybolan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ adeta sırra kadem bastı. Kaybolduğu günden bu yana bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızla ilgili arama çalışmaları da sonuç vermemişti. Kaybolduğu günden bu yana aranan Sedanur’un kaybolmasına dair en ufak bir ipucuna da rastlanmadı.

Olayın geçmişi

Gazipaşa’da 225 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan arama çalışmalarına rağmen kızlarının izini bulamayan aile, televizyon programına çıkmış ve Sedanur Uludağ’ın dosyası cinayet büroya devredilmişti. Antalya’dan gelen özel bir ekip, Sedanur olayını çözmek için geniş çaplı inceleme başlatmış, Sedanur’un yakınları ve arkadaşları özel ekip tarafından o dönemde ifadeye çağrılmıştı. Genç kızın en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde aylar önce yeniden arama başlatılmıştı. Polislere, AFAD ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda kadavra köpeği ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmişti. Ancak çalışmalarda bir ize rastlanmamıştı.