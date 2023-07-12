Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi’nin (SEDA) deneyimli kadrosu, LGS sonrası gençleri tercih aşamasında da yalnız bırakmadı. SEDA uzmanları, büyük bir heyecanla tercihlerini gerçekleştiren gençlerin puanlarına en uygun okullara yerleşmesi için ücretsiz rehberlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

SEDA, aldıkları puanlara bağlı olarak liselere yerleşmek isteyen gençlere ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyor. LGS sonrası bu konuda çalışmalara başlayan SEDA’nın deneyimli eğitim kadrosu 4 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında tercih yapmak isteyen gençler için Sultangazi Merkez Camisi önüne kurduğu SEDA Tercih Çadırı ve beş şubesinde hizmet veriyor.

SEDA uzmanları, LGS sınavına giren gençlere merkezi ve yerel yerleştirme bilgilendirmesi yaparak, kendileri için en uygun okulları seçmelerini sağlıyor. SEDA Tercih Çadırı saat 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sultançiftliği, Esentepe, Habipler, Uğur Mumcu ve İsmetpaşa mahallelerindeki SEDA şubeleri ise saat 10.00-17.00 arasında gençlere destek sunuyor. Bu yıl toplamda 354 öğrenciye rehberlik desteği veren SEDA uzmanları, gençlerin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yanlış bir tercihten kaçınmaları için onları tercih noktalarına davet ediyor. SEDA tercih noktaları 19 Temmuz Çarşamba günü de dahil olmak üzere, haftanın her günü gençlere hizmet vermeyi sürdürecek.

Gençlere her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “SEDA ilçemizde eğitime yeni bir ufuk kattı. Gençlerimiz başarılı olmak için SEDA’dan destek almaya devam ediyor. Bu yıl LGS 1.si olan kardeşimiz de SEDA öğrencisi. Sultangazi Belediyesi olarak, gençlerimizi LGS sınavı sonrasında da yalnız bırakmıyoruz. Mümkün olan en iyi liselere yerleşmeleri için deneyimli eğitimci kadromuzla gençlerimize rehberlik hizmeti de sunuyoruz. İlçemizdeki bütün gençlerimizi, kendileri için en doğru tercihi yapmaları için tercih noktalarımıza davet ediyorum” dedi.