Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, muhtarlıklara gönderildi.

Karabük Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin olup olmadığını kontrol etmesini istedi.

Seçmen listelerinin sorguya çıkmasındaki temel amacın oy kullanacak vatandaşların seçmen kütüklerinde isimlerinin olup olmadığını belirlemesi ve kontrol etmesi olduğunu ifade eden Özen, "14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın seçmen kütüğünde olup olmadığına dair askı listeleri, tüm mahalle muhtarlıklarımızda askıya çıkmıştır. Bugün itibariyle 2 Nisan’a kadar askıda kalacaklar. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlarımızın mahallelerde adreslerin çıkıp çıkmadığı, oy pusulalarının çıkıp çıkmayacağına dair askı listesine bakıp bir sıkıntı varsa bunu en kısa sürede Nüfus Müdürlüğüne başvurarak, oradan alacakları belgeyle İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak oturdukları yerde oy kullanmalarını sağlaması gerekiyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza duyuruda bulunuyoruz" dedi.