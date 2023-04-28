14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim öncesi muhtarlıklar seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımına başladı. Seçmenler, sandık ve sıra numaralarına Yüksek Seçim Kurulu’nun sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.

Başbağlar Mahalle Muhtarı, aynı zamanda Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Murat Tapan konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Öncelikli olarak 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin Erzincan’a ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 14 Mayıs’ta tüm seçmenler sandığa gidecek. Demokratik bir seçimle tercihlerini yapacak ve sandıktan çıkan karara saygı duyarak ülkemizi yönetmeye devam edeceğiz. Tabii biz mahalle muhtarları olarak şuan da seçmen kâğıtlarımızın tüm muhtarlıklara ve köylerimize ulaştığını vatandaşlarımıza hem sosyal medyadan hem de gruplarımızdan paylaşarak bilgi verdik. Bu konuda da biz muhtarlar olarak tüm vatandaşlarımıza mahallelerimizde seçmen kâğıtlarımızı sokak sokak, cadde cadde gezerek ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyoruz. Tabii bu süre zarfı içerisinde de seçmen bilgi kâğıdının ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Burada seçmen kâğıtlarında vatandaşın hangi sokakta oturduğuna dair, hangi sandıkta ve kaç numaralı sandıkta oy kullanacağı yazmaktadır. Bununla birlikte ve kimliğimizle gidip oy kullanılabilir. Burada ki seçmen bilgi kâğıdının amacı, pratik bir şekilde oy kullanılmasını sağlamak. Direkt olarak kimlikle de gidip oy kullanılabiliyor. Bizler de vatandaşlarımıza bu şekilde iletiyoruz, bilgilendiriyoruz. Oy pusulasını kaybeden veya bilgi kâğıdını bulamayan seçmenimiz ise YSK yazarak internetten T.C. kimlik numarası ve kimlik sıra numarasını girerek hangi sandıkta kaçıncı sırada olduğunu bunu görüp kimliğiyle kullanabilir. Oy pusulasını teslim almayan vatandaşlarımızın bölgelerini ise seçim günü sandık kurulu başkanına biz muhtarlar olarak orada belirli bir noktada bir kenara bırakarak vatandaşlarımızın sonradan gelip oy pusulam nerde talebi olursa bizlerde bu noktada oy pusulasını tekrardan verip oy kullanmasına destek ve yardımcı olacağız. İmzalanan belgelerin ise seçime bir iki gün kala YSK’ya teslim edilmesi gerekiyor. Bu konuda da muhtarlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Bir diğer husus ise, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa aynı pusula aynı bilgi seçmen kâğıdıyla birlikte vatandaşlar 28 Mayıs tarihinde tekrardan aynı sandıkta oyunu kullanabilirler” dedi.