14 Mayıs seçimlerinde yüzde 90 ve üzeri oy çıkartan Kütahya’nın Aslanapa ilçesi köylerine plaket verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, “Milletvekilimiz İsmail Çağlar Bayırcı, Aslanapa İlçe Başkanımız Cafer Bayrak ve Aslanapa Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Metin Aslan ile birlikte köylerimizde hemşerilerimizle bir araya gelip, kendilerini tebrik ettik. Dereköy, Emrez köyü, Abaş köyü, Saray köyü, Pazarcık köyü ve Yanlızsaray mahallesindeki vatandaşlarımıza plaket takdiminde bulunduk. Verdikleri büyük destek dolayısıyla köylerimize müteşekkiriz. İnşallah 2.tur seçimlerinde de ilimiz köyleri ve genelinde tekrar en güçlü şekilde çıkacağız” dedi.