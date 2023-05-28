Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması sebebiyle vatandaşlar bugün tekrardan sandık başına giderken, bazı okullarda yoğunluk, bazılarında ise durgunluk dikkatleri çekti.

Oy verme işleminin bitmesine saatler kala vatandaşlar oylarını kullanmayı sürdürüyor. Bazı okullarda seçime yüksek oranda katılım sağlandığını belirtirken, bazı okulların son derece durgun olduğu gözlemlendi. Saat 17.00’da oy kullanma işleminin bitmesiyle birlikte seçim verilerini yakından takip edeceğini belirten Eskişehirliler, herkesin sandığa gidip oy kullanması konusunda çağrıda bulundu.

“Dizimden bir operasyon geçirdim ancak vatandaşlık görevimizi yapmak daha önemli”

Eskişehir’de yaşayan emekli vatandaş Fikret Arslan, dizinden bir operasyon geçirmiş olmasına rağmen oy kullanmak için sandık başına gitti. İkinci turda, ilk turdaki kadar kalabalık bir ortam olmadığını söyleyen Arslan, “Dizimden bir operasyon geçirdim ancak memleketin selameti açısından sandığa vatandaşlık görevimizi yapmaya geldim. İkinci turda katılımın biraz daha az olduğunu gözlemledim, belki ilk turdaki adaylardan bir tanesinin düşük oy alması ve yeterli sandalye sayısına ulaşamaması sebebiyle seçmenleri sandığa rağbet etmemiştir. Sandığa baktığım zaman ilk tura göre oy miktarının azalmış olduğunu görüyorum. İlk seçimlerde sandıklar daha doluydu ama o zaman milletvekili kâğıtlarının büyük olması sebebiyle sandıkta daha fazla belli olmasını sağlıyordu. Her şey akşam saatlerinde belli olacak. Ancak herkes sandık başına gelsin, yaşadığımız memleketin selameti açısından en uygun gördüğü insanlara oyunu versin. Burası bizim ülkemiz” dedi.

“Seçimin her iki turunda da katılım yüksekti”

Eskişehir’de bisikletçilik yapan Osman Menekşe ise, Fikret Arslan’ın tam aksine yoğun bir katılım olduğunu gözlemlediğini dile getirdi. Sadece tek bir kağıtla oy verilmesi sebebiyle bu seçimin daha kolay olduğunu ve katılım oranıyla ilgili yüksek beklentisi olduğunu ifade eden Menekşe, “Seçimin her iki turunda da katılım yüksekti. Eskişehir gibi sosyal bir şehirde yaşayan vatandaş gider oyunu kullanır. Eskişehir’in yapısı budur, zaten Eskişehir’in oy kullanma oranı Türkiye geneline göre daha iyidir. Ayrıca bu seçim daha kolay. Tek bir tane kağıt var, ikincisi yok. Milletvekili seçimi bitti. O büyük kağıt yerine ufacık bir şey koyuyorlar. Vatandaş hemen oyunu veriyor, ondan sonra çıkıp gidiyor. Bence bu seçime çok daha yüksek oranla katılım sağlanacak. Demokrasi adına çok güzel bir seçim oluyor. Umarım sonuçları ülkemiz için hayırlı olur” şeklinde konuştu.