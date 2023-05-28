Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zafer sonrasında sokağa dökülen Sakaryalılar, kutlamalara büyük coşkuyla devam ediyor. Kutlamalarda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, "29 Mayıs 1453’te çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunları bu akşam Avrupa’ya nasıl kapak yapılır gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar, kutlamalarına devam ediyor. 7’den 70’e herkesin bir arada olduğu kutlamalarda caddede vatandaşlar ellerinde bayraklar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Demokrasi Meydanı’nda devam eden kutlamalarda alana sığmayan vatandaşlar, caddelerde sevinç gösterisinde bulundu. Meydanda AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İlçe Belediye Başkanları ve Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları vatandaşlar bir araya geldi. Havai fişek ve meşalelerin yakıldığı sokak ve caddelerde şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Binlerce insanın sokağa döküldüğü ve araçların trafiği kilitlediği kutlamalara geç saatlere kadar devam edecek.

“Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum”

Kutlamalarda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kardeşliğimiz, sevgimiz, muhabbetimiz daim olsun. Oy verenler ve vermeyenlere hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir milletiz, bizim devletimiz bir. Bayrağımız, kardeşliğimiz bir. Onun için tüm ülke insanımızı tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

“Gidilmedik köşe, sıkılmadık el bırakmadık. Karşılığını aldık, zaferimiz hayırlı olsun”

AK Parti Milletvekili Murat Kaya, “Yaklaşık 2 aydan bu yana süren bir seçim kampanyasında tüm dostlarımızla beraber Cumhur İttifakımızla; Milliyetçi Hareket Partimiz, Yeniden Refah Partimiz, Büyük Birlik Partimizle beraber Sakarya’da gidilmedik köşe, sıkılmadık el bırakmadık hamdolsun. İnşallah bu akşam da bunun karşılığını ve emeğini aldık. Zaferimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.

“Avrupa’ya kapak yapmak nasıl olur bu akşam hepiniz gösterdiniz”

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, “Rabbimize şükürler olsun. Avrupa’ya kapak yapmak nasıl olur bu akşam hepiniz gösterdiniz. 29 Mayıs 1453’te çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunları bu akşam Avrupa’ya nasıl kapak yapılır gösterdi. Yine 28 Mayıs’ta 2023’te bugün Cumhurbaşkanımızı bir kez daha desteklediğiniz ve bir kez daha bizlere güvendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı başlasın. Gazamız mübarek olsun” şeklinde konuştu.

“Bu akşam çok üzülenler var”

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, “Bu akşam çok üzülenler var; Amerika’sı, İsrail’i, Avrupa’sı. Çok da sevinenler var, İslam ülkeleri; Orta Asya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkistan, Tataristan, Türk Cumhuriyetleri büyük bir sevinç içinde İslam ülkeleri dua yapmaktadır. Siz bu duayı yaptıran çok değerli hemşehrilerim sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

“Bu gece tarih yazdık”

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, “Harikasın Sakarya. Bu gece tarih yazdın Sakarya. Teşekkürler Sakarya bu gece tarih yazdık. Bu gece tarih yazdık. Bu gece Sakarya tarih yazdı. Bu gece Türkiye tarih yazdı. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? ‘Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.’ Bay bay Kemal üzülme sen de kaybetmeyeceksin” dedi.