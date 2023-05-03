DÜZCE (İHA) – Düzce’de 14 mayıs seçimleri öncesi yapılması muhtemel miting ve yürüyüşler için toplantı yapıldı.

Düzce Valiliği, 14 Mayıs seçimleri öncesinde yapılması muhtemel miting ve yürüyüşler ile ilgili toplantı gerçekleştirdi. Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda il merkezinde yapılacak mitinglerin Anıtpark meydanında gerçekleştirilmesi kararı alındı. İlçelerde gerçekleştirilecek olan mitinglerin ise trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ayrıca gösteri yürüyüşleri de Düzce merkezde Cedidiye Cami önünden başlayacak ve Anıtpark meydanında son bulacak.