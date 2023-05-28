Samsun’da İl Seçim Kurulu önünde oy çuvalları kuyruğu oluştu.
Samsun’da cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 1 milyondan fazla seçmen 3 bin 423 sandıkta oy kullandı. Oy kullanmanın saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi. Oy sayımını tamamlayan sandık kurulu görevlileri, oyları çuvallara doldurarak mühürledikten sonra İl Seçim Kurulu’nun yolunu tuttu. İl Seçim Kuruluna gelen görevliler kapıda sırada girdi. Çuvalları teslim etmek için bekleyen görevliler, kuyruk oluşturdu.