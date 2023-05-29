Ordu’da, İYİ Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı önünde çıkan tartışma sonucunda bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden Erhan Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 47 yaşındaki Erhan Kurt, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise polis ekipleri tarafından Giresun’un Bulancak ilçesinde yakalandı.
Hayatını kaybeden Erhan Kurt için Gülyalı Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kurt burada alınan helalliğin ardından öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sayaca Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve Erhan Kurt’un ailesi katıldı.