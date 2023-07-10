Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zafer Çarşısının olduğu bölgenin, kent merkezi projesi içerisinde yer aldığını belirterek, "Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İşhanının bulunduğu noktada sadece belediyenin birimleri yok, aşağıda esnaflar var. Bunların mutlaka orayı boşaltması gerekiyor. Yasal olarak ben orayı yıkmadığım takdirde, belli bir süre sonra bir sorun meydana gelirse bunun sorumlusu ben oluyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 8 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 25 madde görüşüldü. Toplantıda Zafer Çarşısı ve Kırmızı Lacivert ile Özel İdare İşhanının yıkımı hakkında polemik oluşturma arzusunda olmadığını ve konunun böyle kullanılmasının da hoşuna gitmediğini söyleyen Başkan Seçer, “Orada durum net, 2 bina var. Biz bu ikinci depremden sonra biraz endişeye kapıldık ve o binaları boşalttık. Oranın yıkılması lazım. Zafer Çarşısı bizim kent merkezi projemizin içerisinde. 4.9 hektar. Orası belediyeye ait ve olması gereken oranın bir kent meydanı haline gelmesi. Bizim düşüncemiz; özellikle eski kent merkezinin tarihi eser niteliği taşımayan binalarını yıktığımız zaman açılan alanı meydan olarak düzenlemek ve kentin nefes almasını sağlamak. Ancak Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İşhanının bulunduğu noktada sadece belediyenin birimleri yok, aşağıda esnaflar var. Bunların mutlaka orayı boşaltması gerekiyor. Yasal olarak ben orayı yıkmadığım takdirde, belli bir süre sonra bir sorun meydana gelirse bunun sorumlusu ben oluyorum. Binanın bir afet durumunda ya da normal bir durumda kendiliğinden yıkılması, bir can kaybının olması ilçe belediyesi Akdeniz ve Büyükşehir Belediyesi ile Çevre İl Müdürlüğünü bağlar. Bizim eninde sonunda burayı yıkmamız lazım” ifadelerine yer verdi.

“‘Yıktırmayız’ demekle olmaz”

Bu konunun istismar edilmemesi gerektiğini kaydeden Seçer, “Dediler ki; ‘Beraber işbirliği yapalım.’ Bunu daha önce de söylediniz. Bunu bilen arkadaşlar var meclis üyelerimizden. Öğretmen Evinin yerini bu şekilde kullanım şartıyla Milli Emlak bize versin, biz orayı dükkân yapalım, inşaatını yapalım, bu arkadaşlarımıza kira karşılığı verelim. Bizim yapacağımız bundan ibaret. Başka bir yere gideceklerse taşınma yardımı. Bunun da getirelim meclise. Bir sefere mahsus kira yardımı yapalım. Daha ne yapabiliriz?‘Yıktırmayız’ demekle olmaz. O çarşı o şekilde merkezde kalmaz. Şu anda pratik olarak görülen tek çözüm; eğer dükkân yapılacaksa Öğretmen Evinin yerinin veya muadil bir yerin belediyeye tahsisi. Akdeniz Belediyesinin böyle bir arazisi varsa bu şartla tahsis etsin Büyükşehir Belediyesine hemen yapalım. Benim o sınırlarda böyle bir yerim yok" diye konuştu.

Yapımı süratle devam eden nakliyeciler sitesi ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Seçer, “Huzurkent’te yaklaşık 80 dönüm arazi mahkeme kararıyla Büyükşehire verildi. Orası statü olarak farklı bir statüdeydi. Bizim orayı kamyon garajı ya da nakliyeciler sitesi yapmamız için imardan statü değişikliği gerekiyordu. Şu anda nakliyeciler sitesinin inşaatı devam ediyor. Belki de Türkiye’nin en modern nakliyeciler sitesinden bir tanesini 78 dönüm alan üzerinde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, haşere ile mücadelenin özellikle çevre temizliği, su birikintileri ve dışarı akan kanalizasyonlarla bağlantılı olduğunu hatırlatarak, “Tarım bölgesiyiz. Toros dağlarının eteklerine denk gelen bölgelerde tarım yapan çiftçilerimizin sulama havuzlarıyla ilgili bir sorun alanı. Ayrıca bölgemiz sazlık, bataklık, özel çevre koruma alanı olan bölgelerin yoğun olduğu yerler. Denize sahili olan yerler başta olmak üzere Silifke ve Tarsus bir örnek. Tarsus’ta dipsiz bataklığı önemli bir sivrisinek kaynağıdır. Yine Silifke’miz de özel çevre koruma alanı. Çünkü ilaçlama imkanınız da yok. Hukuken oralara giremiyorsunuz. Teksin uygulamasına sinekle ilgili gelen ihbarlara baktığımız zaman, 2 noktanın yoğun olduğunu görüyoruz. Bunlar Silifke ve Tarsus. Daha çok sahil yerlerinden” ifadelerini kullandı.

“Sinek ilaçlarımız AB normlarında, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış”

Sinekle mücadelede özellikle çöp konteynerlerinin temizliğinin de çok önemli olduğuna işaret eden Seçer, “Kurban Bayramında gördüğümüz sahneler ya da şehrin merkezinde izinsiz hayvancılık yapan bazı işletmeler, bunlar çok büyük sorun kaynağı. İlaçlarımız Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, AB normlarında. Hem toksikoloji hem eko toksikoloji raporları var bunların. Biz zaten akredite laboratuvarlarında bunların analizini yaparız” diye konuştu.

“Kanalize kavşaklar Türkiye’de bir ilk”

Başkan Seçer, kentteki kanalize kavşakların çok büyük oranda vatandaş memnuniyeti ile karşılandığını anlatarak, “Kanalize kavşaklar Türkiye’de bir ilk. Yüzde 98 memnuniyet var. Raporlar da trafikte var. Yaptığımız işlerde bugüne kadar memnuniyetin en yüksek olduğu işlerden bir tanesi bu kanalize kavşaklar. 7 tane yaptık. Son derece trafiği rahatlatan bir yöntem oldu bizim için” dedi.

“Güneykent Mezarlığı genişletiliyor, Buluklu’ya yeni mezarlık yapılıyor”

Büyükşehir Belediyesinin mezarlık yeri konusunda herhangi bir sorunu olmadığını ve yeni yatırımları hayata geçirdiğini söyleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Sorunumuz olmadığı gibi devam eden yatırımlarımız da var. Güneykent Mezarlığı kuzey kısmı ile ilgili 1/5000’lik planlarda yeni bir alan açıldı oraya. 1/1000’lik planlar şu anda yapılıyor. Bittikten sonra da Güneykent Mezarlığı 50 bin metrekare genişleyecek. Ama biz bunu da beklemedik. Buluklu’da şu anda ihalesi bitti, yapımı da başladı. Buluklu’da 55 bin metrekare mezarlık yapıyoruz.”

“Nefis bir caddemiz olacak, tertemiz”

İstiklal Caddesi 1. ve 2. etap çalışmalarının tamamlanarak yaya ve araç trafiğine açıldığını, 3. etap çalışması olarak da Özgür Çocuk Parkı ile GMK Bulvarı arasındaki bölümün süratle devam ettiği bilgisini paylaşan Seçer, “Bir ay içerisinde orası da bitecek ve nefis bir caddemiz olacak, tertemiz. İstiklal Caddesinin bu şeklinden çok sayıda esnaf memnun. İstiklal Caddesinde bisiklet yolu ayrılmış, ısrarla onun kaldırılması isteniyor. Son zamanlarda bisiklet, scooter, elektrikli motosikletler, mini motosikletler son derece yaygınlaştı. Bunlar çok tehlike arz ediyor. Kaldırımdan gidiyor, araçların arasından gidiyor. Öyle işlek, yaya yoğun ve geniş kaldırımların olduğu bir caddede, bisiklet yolu, scooter yolu ya da elektrikli motosiklet yolunun olması, o caddenin can güvenliği açısından da trafiğin selameti açısından da son derece önemli” ifadelerini kullandı.