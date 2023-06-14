Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zafer Çarşısı konusunun siyasi malzeme yapılmak istenmesini doğru bulmadığını belirterek, “Ben yasa neyi emrediyorsa onu yapmak zorundayım. Bu sorun siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli ve bir rızık sorunudur” dedi. Başkan Seçer, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İşhanı altında bulunan işletmelerin tahliyesinin de can güvenliği adına çok önemli olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Başkan Seçer, 11 Haziran’da Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Erdemli ilçesinden Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

“Kilikya Ultra Maratonu’nda dereceye giren sporcuları kutluyorum”

Büyükşehir tarafından geçtiğimiz günlerde ‘Doğanın içinde tarihe koş’ sloganı ile düzenlenen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Korykos Antik Kenti’nin parçası olan Kızkalesi sahilinde başlayan Kilikya Ultra Maratonu’nu hakkında konuşan Seçer, “Maratona 8 ülkeden 76 yabancı sporcunun yanı sıra Türkiye’de 25 farklı ilden toplam 579 sporcu katılım sağladı. Maratonda dereceye giren sporcuları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Temiz çevre ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

5-11 Haziran arası kutlanan Dünya Çevre Haftası çerçevesinde belediye olarak ’Çevre ve Çocuk Şenliği, farkındalık yürüyüşü, eğitici paneller, sahil ve çevre temizliği’ gibi farkındalık oluşturan etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Seçer, “Temiz çevre ve yaşanabilir bir kent için daha duyarlı ve bilinçli hareket edilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük planetaryumuna sahip olan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni, 29 Ekim’de çocuklarımızın hizmetine açacağız. İklim ve çevre temalı aynı zamanda içinde gökyüzü gözlem evi bulunan tesisin çocuklarımız ve gençlerimize çok yararlı olacağına da yürekten inanıyoruz. Çevre konusunda gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yaz spor kursları başlıyor

16 Haziran’da 2022-2023 yılı eğitim-öğretim yılının sona ereceğini hatırlatan Seçer, tüm öğrencilere iyi taliler dileğinde bulundu. Çocuklar ve gençleri Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına davet eden Seçer, “Spor okullarımız faaliyetine başladı. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, yüzme kursumuz 3 Temmuz’da başlayacak. Katılmak isteyen çocuklarımız, gençlerimiz yaz boyunca kayıtlarını yaptırabilirler” şeklinde konuştu.

“4 bin 165 öğrencimizin sınav ücretlerini karşıladık”

Çocuklar ve gençler için büyük bir hizmet olan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde ön kayıtların başladığını ve 21 Temmuz’a kadar süreceğini aktaran Seçer, “Öğrencilerimiz başvuru için Mersin genelinde bulunan 14 adet kurs merkezinden kendilerine en yakın olan merkeze bireysel olarak başvuru yapabilecekler. Öğrencilerimizin bir kısmı da 17-18 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecekler. YKS’ye hazırlık eğitim merkezlerimize devam eden 4 bin 165 öğrencimizin sınav ücretlerini karşıladık. Şimdiden geleceğini şekillendirmek adına sınavlarda ter dökecek olan tüm gençlerimize yürekten başarılar diliyorum” dedi.

“İtfaiye Teşkilatımızı her geçen gün güçlendiriyoruz”

İtfaiye teşkilatını da her geçen gün güçlendirdiklerini vurgulayan Seçer, “İtfaiye Dairemizde görevlendirmek üzere alımını gerçekleştirdiğimiz 100 itfaiye eri ile Ata Eğitim Merkezinde bir araya geldim. Gerçekten çok güzel bir tesis olmuş. İlk kez bu kadar yakından inceleme fırsatı buldum. Sadece Mersin’e değil tüm Türkiye’ye hizmet verecek nitelikte bir eğitim tesisi. Türkiye’nin birçok yerinden itfaiyecilerimizin eğitim alabileceği nitelikteki merkezimiz Mersin’e hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Alımlarda 3 bin 400’ün üzerinde başvuru yapıldığını ve en yüksek KPSS puanına sahip ilk 500 kişi yazılı ve zorlu olan fiziksel bir sınava davet edildiğini belirten Seçer, “Zorlu bir parkurda fiziksel olarak adayların performansları test edildi. Üniversitenin hazırladığı sınav soruları ile yazılı sınava ve 15 istasyonlu spor sınavına tabi tutulan adaylardan başarı sıralamasına göre en yüksek puan alan 100 arkadaşımızı da teşkilatımıza dahil ettik. Türkiye’nin her tarafından gençlerimiz var. Tamamen mevzuata uygun, başarılı gençlerimizi memur olarak itfaiyemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve en önemli şansımız olan Ata Eğitim Merkezi’nde de daima afetlere, felaketlere müdahale edecek durumda tutacağız" diye konuştu.

“Sinekle mücadele konusu bizim için önemli bir konu”

Sinekle mücadele konusunda da bilgiler veren Başkan Seçer, “Sinekle mücadele konusu mevsimsel olarak da bizim için önemli bir konu ve önemli bir sorun” ifadesini kullandı. Başkan Seçer, çevre temizliği, çöpler, kanalizasyon, atık su, dereler, biriken sular, günlerce kalan evsel atıklar, özellikle sahillerde ve yaylalarda çöplerin toplanmaması, gibi birçok etkenin sineğin üremesine sebep olduğundan söz ederek, “Biz elbette en disiplinli şekilde yapıyoruz. Bunu sadece kimyasal bir mücadele boyutuyla değil, kaynak, kaynağın ortadan kaldırılması boyutu ile de değerlendirmekte yarar var. Bunu hep beraber, toplum da alışkanlıklar, farkındalıklar, çevre hassasiyeti ve kurumların her birinin kendi görev alanında sorumluluklarını yerine getirmesiyle olabilecek bir iş açıkçası” dedi.

“Yasaları uygulama zorunluluğumuz var”

Zafer Çarşısı konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, çarşı esnafının toplanıp bu konudaki sesini duyurma çabasını anayasal bir hak olarak kabul edip, olgunlukla izlediklerini ve bu konudaki samimi ve doğru uyarıları da alarak çalışmalar yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Seçer, şöyle devam etti; "Bizim de elbette ki yasaları uygulama zorunluluğumuz var. Nasıl Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depreminden sonra alelacele Kırmızı Lacivert İşhanında ve Özel İdare İşhanında faaliyet gösteren birimlerini taşımak durumunda kaldıysa, kendi mülkiyetinde olan ama kiracıları tarafından kullanılan dükkanların da bir an önce tahliye edilmesi hem oluşabilecek bir zararın, bir can kaybının önleminin alınması açısından hem de belediyenin üzerine düşen yasal sorumluluğu yerine getirmesi açısından son derece önemlidir.”

Mahkeme kararlarının da Büyükşehir Belediyesi lehine olduğunu aktaran Başkan Seçer, süratle o bölgenin yenileşmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Aynı zamanda yapı olarak güvenli bir alan olmaktan çıkmış bir yer. Yani birçok dükkanın bakımı, tavanın, betonun, alt yapının çok büyük sorun olduğu bir bölgeyi konuşuyoruz. Süratle aslında bu bile başlı başına buranın tahliye edilmesi gereken bir yer olduğunu tespitini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

“Herkes katkı verecek ki bu sorunu süratle beraber çözelim”

Konunun muhatabının sadece Büyükşehir Belediyesi olmadığını, Akdeniz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün de sürecin içerisinde yer aldığını ifade eden Seçer, “Zaten bizim ‘hemen gidelim oraları yıkalım’ diye keyfi bir tutumumuz yok. İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargıya da saygımız var. Ben nasıl yargı dışında bir harekette bulunabilirim, ayrıca eğer ki burada herhangi bir sorun yoksa ben neden ağrısız başımı ağrıya sokayım, belediye birimlerimi oradan taşıyayım? Orada eğer tıkır tıkır dönen bir mekanizma varsa bir sorun yoksa esnafı neden tahliye etme talebinde bulunayım?” dedi.

“Bu sorun siyasete malzeme edilmeyecek kadar bir rızık sorunudur”

Zafer Çarşısı konusunun siyasi bir malzeme haline getirilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Seçer, şu ifadeleri kullandı; "Bu şık olmaz. Ben yasa neyi emrediyorsa onu yapmak zorundayım. Yine yaptığımız bu işlemi durduracak yasal bir yazı gelirse biz durdururuz ama gelmezse biz bu işlemi sürdürmek zorundayız. Mutlaka herkesi memnun edemeyiz ama esnaf arkadaşlarım da beni anlayışla karşılasınlar. Bir yıldan fazla bir süredir kendilerine de söyledim. Onlar istiyor ki, ‘Biz buranın kiracısıyız mecbur bize yeni bir dükkan yapıp yer verecek’. Böyle bir yasal zorunluluğum yok. Bu tamamen bir Belediye Başkanı olarak sorumluluk bilinciyle yapılmış bir çalışmaydı. ‘Size yeni bir çarşı yapalım varsın şu kadar para harcayalım’. Bu sorun siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli ve bir rızık sorunudur.”

Zafer Çarşısı esnafının bulacağı yere taşınması durumunda taşınma bedeli ve kira desteği önerisi getirdiğini de aktaran Başkan Seçer, “Kendilerine yeni bir yer arayışına girsinler diye ben yıllar önce söyledim. Hatta şöyle bir öneri getirdik; makul anlamda kira yardımı da yapabilirim, taşınma bedeli. Meclisten karar alırım; dükkan başına, mesleğine göre, büyüklüğüne göre şu kadar taşınma parası gibi, bütün bu yolları konuştuk ama sizin dediğiniz bu düşünceler kimden çıkıyor bilemiyorum. Orayı yer altı çarşısı yap, tarihi kent merkezine dükkan yap; bunlar çok uygulayıcı projeler değil. Hayal kurmayalım” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, Zafer Çarşısı esnafının sorununun çözülmesi için herkesin iyi niyetle yaklaştığını bildiğini ifade ederek, çarşı esnafının geçici olarak taşınacakları bir yer bulmaları durumunda destek vereceklerini belirtti.

“Kurban Bayramı’nda ücretsiz kesim yapacağız”

Kurban Bayramı’nda mobil mezbahaların faaliyete gireceğini dile getiren Başkan Seçer, “Erdemli, Çamlıyayla, Mut, Gülnar, Anamur ilçelerimizde faaliyet veren mezbahalarımız mevcut. Kurban Bayramı dolayısıyla 18 adet mobil mezbahamız kurulacak. Buralarda kasaplarımızla birlikte 1 gün ücretsiz kesim yapacağız. Mobil mezbahanın gezdiği ve yoğun olarak kesim gerçekleştirdiği yerlerde ücretsiz kesimleri 2 gün süresince yapacağız” dedi.