Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği’nin (MEPİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İstiklal Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hem İstiklal Caddesi’nde, hem de kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi.

Toplantıda esnafın sorularını da tek tek dinleyip yanıtlayan Başkan Seçer’e İstiklal Caddesi esnafı; hem yaptığı çalışmalardan, hem de esnafla ve halkla sürekli iç içe olmasından dolayı teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Toplantıda bir konuşma yapan Mersin Perakendeci İş İnsanları Derneği (MEPİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Demir, toplantının neden düzenlendiği ile ilgili kısaca bilgi vererek, “Başkanımız’dan İstiklal Caddesi’nde yaptığı çalışmalardan dolayı bilgilendirme talebinde bulunduk. Güzel olacağını biliyoruz, ama güzel olan her şeyin de bir bedeli var. Zaman alıyor, hepimiz izliyoruz. Çalışmalar bitmek üzere. Daha sonra 2 etap Özgür Çocuk Parkı’na kadar olacak. Ben şunu kalpten söylüyorum. Sivil Toplum Örgütleri’ne en rahat ulaşan, aradığımız zaman davet eden, konuşan bir belediye başkanımız var” dedi.

Esnafın taleplerine her zaman yanıt verdiklerini ve İstiklal Caddesi ile ilgili bilgilendirme toplantısını bu sebeple düzenlediklerini ifade eden Başkan Seçer, sadece İstiklal Caddesi değil, şehrin geneliyle ilgili soruları her zaman yanıtlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerin, tarihe not düşecek çalışmalar yapması gerektiğini kaydeden ve bu bağlamda İstiklal Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Seçer, “İstiklal Caddesi’nin kaldırım taşını değiştirmek, iki tane bank koymak, çöp kovalarını yenilemek değildir amacımız. Böyle bir belediyecilik, bu kadar geri kalmış, vizyon noksanlığı bir belediyecilik olmaz. Yapacağınız proje ile tarihe not düşmelisiniz. Bu caddeler çok özel caddeler. Bizim İstiklal Caddesi’ne çok ciddi bir kaynak ayırdığımızı bilmenizi isterim. Altyapısından üstyapısına, kullanılan taşlara kadar çok özen gösterdik” dedi. İstiklal Caddesi’nin 1 etap çalışmasını en geç Aralık ayının sonunda bitireceklerini ve hemen ardından sırasıyla 2 ve 3 etap çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Seçer, “Elbette bu süreçte esnaf haklı olarak, ‘bir an önce bitsin, işime gücüme bakayım’ diyor. Bizi en çok uğraştıran ise, kentin bir altyapı hafızası olmadığı için, altyapıda karşılaştığımız sürprizler. Fakat, buradaki işleri en kısa zamanda tamamlama gayreti içerisindeyiz. Buranın bitmesiyle de Çamlıbel ve Karaduvar’da yenileme çalışmalarımızı başlatacağız” diye konuştu. Projenin tamamlanmasıyla İstiklal Caddesi’nin engelli, yaşlı ve çocuklar için erişilebilir bir merkez haline geleceğini ifade eden Seçer, “İstiklal Caddesi yenilenmiş taşıt yolu, geniş kaldırımları, bisiklet yolu ve yaşam alanlarıyla modern bir görüntüye kavuşacak. Mersin kent merkezinin özgün bir kimliğe kavuşması için, çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Kent merkezinde Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı, Uray Caddesi gibi birçok alanın da yenileme alanı kapsamında olduğu bilgisini veren Seçer, şu an Büyükşehir Belediyesi’nin de birçok biriminin yer aldığı Kırmızı-Lacivert iş hanını, afet riski taşıdığı için yıkmak zorunda olduklarını tekrarladı. Bu gibi can güvenliğini ilgilendiren konuların, siyasete malzeme yapılmaması gerektiğini de ifade eden Seçer, yıkılması gereken Zafer Çarşısı esnafına da, bakanlığın tanıdığı süre içinde tebligatları gönderdiklerini belirterek, “Ben yasalara göre hareket etmek zorundayım. İnsanların ileride zarar görmesinden, ben hukuken de etkilenirim, vicdanen de etkilenirim. Zafer Çarşısı konusunu bir polemik meselesi yapmayın. Çözülmeyecek hiçbir problem yok. Toplum haklıdır, ama kamu kurumları da yasalar çerçevesinde hareket eder. Hukuk devletlerinde bu işler böyledir” ifadelerini kullandı.

Zafer Çarşısı için Öğretmen Evi’nin tahsisini istediklerini de söyleyen Başkan Seçer, “Zafer Çarşısı’nın merkezde olması gerekir. Biz Zafer Çarşısı için Öğretmen Evi’nin yerini düşündük ve hemen Milli Emlak’tan tahsisini istedik. Bakın Nakliyeciler Sitesi’nibHuzurkent’e taşıyoruz. Bu ayın başında da yapım ihalesi var. İsteyince olur, biz de yaparız” dedi.

Balık Pazarı’nın yenilenmesi kapsamında, oranın giydirmesini Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin üstleneceğini ifade eden Seçer, projenin şu anda Koruma Kurulu’nda olduğunu ve izin verilir verilmez, kısa zamanda bu çalışmayı bitirebileceklerini söyledi. Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanında yapımını tamamladıkları 400 araçlık otoparkın açılması ve hemen yakınındaki binaya MESKİ’nin tüm birimleriyle taşınmasının, bu bölgede muazzam bir insan trafiği yaratacağına ve hareketlilik oluşturacağına dikkat çeken Seçer, parkomat uygulamasını da ilk başta esnafı düşünerek başlattıklarını, fakat ilk uymayanın yine esnaf olduğunu hatırlattı.

Gündemdeki yerini sürekli koruyan ve İstiklal Caddesi esnafını da yakından ilgilendiren metro hakkında gelinen süreç hakkında da bilgi veren Seçer, “Kent büyüdükçe ve kente yapılan yatırımlar arttıkça, bu bölgeler daha da hareketlenir. Metro projesi bunlardan birisi. Fakat, hiç istemediğimiz halde, metro siyasi tartışmalara konu ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmış, ihalesi yapılmış ve temeli atılmış bir projeden bahsediyoruz. Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyeleri metro alanını gezmek istedi. 45 kişilik Cumhur İttifakı’ndan sadece 2 meclis üyesi gitti. Şu ana kadar kendi öz kaynaklarımızdan tam 200 milyon lira ödedik. Fakat finans yollarının açılması için Hazine’den beklediğimiz imza, 1 yılı aşkın bir süredir atılmıyor. Maalesef işin içine siyaset girdiği zaman, bundan bütün bir kent zarar görüyor. Fakat, metro konusunda kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı. Metronun, mesafeleri daha da kısaltmasının yanı sıra, kültürler arasında bir geçiş ve kaynaşmayı da sağlayacağını vurgulayan Seçer, “Mersin göçlerle kurulmuş ve büyümüş bir kent. Kentimiz, her kültürden insanın yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahip. İşte bu farklı kültürlere sahip insanlar, metro gibi ucuz ve süratli bir olanak sayesinde her yere rahatlıkla gidip, kaynaşma imkanına kavuşacaktır. Bu da kent olarak daha fazla sosyalleşmemize neden olacak ve toplumsal barışımıza katkı sunacaktır” diye konuştu.

Mersin’in muazzam bir kent olduğunu ve Türkiye'de de her geçen gün daha fazla konuşulan bir kent haline geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Mersin’le ilgili, çok övgü dolu sözler duyuyorum. Bu da benim çalışma azmimi artırıyor. Mersin tertemiz bir yer. Burası kolay bir kent değil. Buradan bir Türkiye çıkartırsınız. Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e herkes yaşıyor burada. Haklı adam dik durur, dik duran adam da her zaman rakibini zayıflatır. Bu konuda da herkes rahat olsun. Moralinizi yüksek tutun” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde ise, çalışmalarla ilgili olarak, “Şehrimizin tarihi ve kültürel merkezinde bulunan ve kentsel yenileme alanımızın tam merkezinde yer alan İstiklal Caddesi, Gar ve Özgür Çocuk Parkı istasyonları arasındaki çalışmaya 26 Eylül tarihinde başladık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şu an parke kaplama çalışmalarımız yarısını geçti. Drenaj çalışmalarımızla ilgili çalışmalar başladı. Burada temel yaklaşım olarak; yaya hareketliliğinin arttırılması, kentin bu noktasının cazibe merkezi haline getirilmesi, taşıttan çok yaya hareketliliğinin ön plan çıkartılması hedeflenmiştir. Tabii ki şehrin en eski noktası olduğu için, altyapı ile ilgili birçok sorunla karşılaşıyoruz. Onları giderdik, şu anda artık işler yoluna girdi. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde çalışmamız sona erecek” ifadelerine yer verdi.