Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden ve kent geneline 25 adet yerleştirilen Bölgesel Ölçüm Alanlarından (DMA) birine giderek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Seçer, “Sistem sayesinde, tahakkuk edilen faturalarda yüzde 5'e kadar tasarruf sağlanıyor. Arızalar yüzde 46 nispetinde düştü. Yani bir mahallede her ay 100 arıza varsa, şu anda 46 adedi ortadan kalktı” dedi.

Bu sistemle su tasarrufu da sağladıklarını dile getiren Seçer, “Bu yıl içerisinde ilk 6 aylık dönemde 25 DMA’dan toplamda Mersin'in merkezinin 10 günlük su kullanımı miktarında tasarruf sağlandı. Buradan yola çıkarsak, demek ki bu şekliyle kalsa bile 1 yıl içerisinde Mersin merkezin 1 aylık su tüketimi kadar suyu tasarruf etmiş olacağız” diye konuştu ve bu sistemi en kısa süre içerisinde 250 DMA’ya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



“Sistemin tüm Mersin’e yayılması son derece önemli”

Sistemi inceleyen ve sağladığı yararlar hakkında bilgi veren Seçer, “Şu anda SCADA sistemine bağlı DMA’lardan birinin başındayız. Bu sistemin tüm Mersin sathına yayılması son derece önemli. SCADA sistemimize bağlı 25 ayrı noktada toplamda 33 mahallemizde DMA’mız var. Sistem basınç ayarlamalarını buradan yapabiliyoruz. Nerede kaçak var, nerede kayıp var buradan görebiliyoruz. Suyun kaynağından çıkıp, nihai arıtma noktasına gelene kadar ve arıtmadan çıkana kadar durumunu da buradan takip edebiliyoruz” dedi.



“Bu sistemle kaçak kaybı kontrol edebiliyoruz”

Bu yatırımların teknolojik ve önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Seçer, “Bunlar önemli bütçe gerektiren yatırımlar. Ancak bunların da geri dönüşü çok hızlı. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımızın su faturalarındaki tahakkuk miktarı yüzde 5 oranında düşüyor. Şu anda 25 DMA var, fakat biz 250 DMA hedefliyoruz. Arızalar yüzde 46 nispetinde düştü. Yani bir mahallede her ay 100 arıza varsa, şu anda 46 adedi düştü. Her şeyden önemlisi su tasarrufu. Bu sistemle kaçak kaybı kontrol ediyorsunuz. Yani çalınan suyu da sistem kaynaklı kaybedilen suyu da buradan tespit edebiliyorsunuz” diye konuştu.



“Su faturaları önemli ölçüde azalacak”

Konuyla ilgili teknik detayları da paylaşan Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Sistem şu haliyle 1 yıl içerisinde Mersin merkezin tükettiği 1 aylık su miktarı kadar tasarruf sağlıyor. Bunun sonuçlandırılması sonucunda, tasarruflarımız muazzam derecede artmış olacak. Her şeyden önemlisi başta maliyetlerimiz düştüğü için su faturalarında önemli miktarda azalmalara sebep olacak. O yüzden bu sistemi en kısa süre içerisinde 250 DMA’ya çıkartıp, Mersin'e teknolojik anlamda önemli bir kazanım elde etmek istiyoruz.”