Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası’nın 98’inci yılında, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Keyifli bir sohbetin yaşandığı ziyarette Başkan Seçer, Mersin’e hizmet noktasında İtfaiye Dairesinde hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları anlatarak değerlendirmelerde bulundu. İtfaiye personellerinin haftasını kutlayan Seçer, vatandaşların can ve mal güvenliği için her daim daha da güçlü ekip ve modern araçlarla Mersin’e hizmet edeceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın ve personellerin yer aldığı ziyarete, Büyükşehir Belediyesinin iz takip köpeği Belçika malinois kurdu ’Ares’ ve okullarda düzenlenen sosyal projelerde öğrencilerde sempati oluşturan Toy Poodle cinsi ’Brad’ de getirildi.

“565 personel ve 123 araçla hizmet veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesinde 565 personel ve 123 araçla hizmetlerini sürdürdüklerini anımsatan Seçer, “Teşkilatımıza 20 yeni araç aldık. Bu araçlarla daha yüksek barda su kullanabiliyoruz. 45 bara kadar basıncı çıkabiliyor. Daha kısa dorseli, manevra kabiliyeti daha yüksek araçlar. Özellikle dar sokaklarda ve kırsal bölgelere intikalde bize çok fayda sağlayan araçlar. Yangın noktalarına intikalimiz de son derece iyi. Ortalamamız merkezde 5-6 dakika, kırsalda da 34 dakikayı buluyor. Dünya ortalamasına baktığınız zaman, gayet iyi bir rakam” dedi.

“Ata Eğitim Merkezi, dünya çapında bir tesis olacak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine kazandıracakları Ata Eğitim Merkezi’nden de söz eden Seçer, “Şu anda yapımı süratle devam ediyor. Türkiye çapında, belki de dünya çapında bir tesisi hayata geçireceğiz. Burada kendi personelimizi eğiteceğimiz gibi, kamu ve özel sektör personeline de yangın konusunda ya da afetle mücadele konusunda eğitimler ve seminerler vereceğiz” diye konuştu. İtfaiye Dairesindeki 565 personelin 341’inin itfaiyeci, geri kalanının ise şoför statüsünde çalıştığını söyleyen Seçer, bakanlıktan talep ettikleri 282 yeni kadro için şu ana kadar bir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Uluslararası kurtarma ekibi oluşturma çabası içerisinde olduklarını da belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Tabi burada AFAD’la işbirliğimiz devam edecek. Yine önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Hidrant konusu, kırsal mahallelerde çok önemli. Mersin 16 bin kilometrekare bir alana sahip. 806 mahallemiz var ve bunun 500 civarı kırsalda. Dolayısıyla yangında buralara müdahale edene kadar, çok fazla zarar olabiliyor. Kırsala intikalde ortalama 34 dakikalık bir süreç var ama hidrantların sayısını artırdığımız takdirde, oluşabilecek zarar en aza iner. Şu anda 45 mahallemizde 124 hidrant çalışmamızı bitirdik. Bunlar merkeze bağlı kırsal mahalleler. Bunları gönüllü itfaiyeciler aracılığıyla işlevsel hale getiriyoruz. Yalnız her yıl bunların savcılık kağıdı, sağlık raporu ya da ikametgah gibi bazı evraklarının yenilemesi gerekiyor. Vatandaş da bunu her yıl yenilemekte imtina ediyor. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Bu konuyla ilgili mevzuatta bir değişikliğe ihtiyaç var.”

“İtfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum”

Başkan Seçer, son olarak şunları söyledi: “Her şey Mersin için. Her şey insanımız için. Her şey insanımızın can ve mal güvenliğini korumak için. Mersin itfaiyemiz; çalışma arkadaşlarımızla, modernize olmuş araç, edevatıyla her zaman güvenilir bir kurum olmaya devam edecek. Koşullara göre de kendimizi güncelleyeceğiz. İtfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.”

“Bu iş ekip işi”

Bu işin ekip işi olduğunu söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın ise “Sizin desteklerinizle iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Biz bu yolu alırken mantalitenin, felsefenin ekipmanların değişmesi gerekiyordu. Bunlar kolay olmuyor. Tabi sizin önderliğinizde biz bu yola çıktık. Arkadaşlarımızın bu görevi yaparken de özgür olmaları ve sizlerin önümüzü açmanız bizi çok mutlu ediyor. En son orman yangınlarında gördüğümüz arkadaşlarımızın özgüvenleri o kadar yüksek ki, birilerinin ağzına bakmadan tıkır tıkır işlerini en iyi şekilde yapmaya başladılar. Bu da çok güzel bir şey" dedi.