Çalışmayla ilgili açıklama yapan Seçer, “Üreticiden satın aldık, bir güzel paketledik, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yola çıkardık. Afiyetle yesinler. Üreticilerimize destek, vatandaşlarımıza vitamin oldu, iyi de oldu” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üzerinden 45 gün geçmesine karşın, deprem felaketini yaşayan vatandaşların her alanda yanında yer almaya devam ediyor.

Vahap Seçer’in, “Bugünleri dayanışma içerisinde atlatacağız. Biz herkesi kucaklarız. Belediyeniz her zaman yanınızda, bundan kuşkunuz olmasın” sözleriyle harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri; gıdadan kıyafete, psikososyal destekten öğrencilerin eğitim açıklarının giderilmesine kadar her alanda, depremzedeler için çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Mersinli narenciye üreticilerinin bahçelerinden toplanan 160 ton limon ve portakal, paketlendikten sonra Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremzedelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

Hayata geçirilen projeyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Başkan Vahap Seçer, “Mersin narenciyenin başkentidir. Çok sayıda çiftçimiz limon ve portakal üreterek, evinin geçimini sağlıyor. Biz de bu ürünleri üreticiden satın aldık, bir güzel paketledik, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yola çıkardık. Afiyetle yesinler. Üreticilerimize destek, vatandaşlarımıza vitamin oldu, iyi de oldu” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise, üreticilerin girdi maliyetlerinin her yıl yükseldiğine dikkat çekerek “Yıldan yıla artan üretim maliyetleri ile beraber, narenciye sektöründe de bir pazar sorunu oluştu. Çünkü maliyetler yükseldi. Tüccar ve ihracatçıların vermiş olduğu fiyatlar ise üreticiyi memnun etmiyor ve narenciye dalında kalıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem üreticinin yaşadığı sıkıntıya çare olmak, hem de depremzede vatandaşlara destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Şahutoğlu, “Büyükşehir olarak hem yaşanan bu soruna ışık tutmak, hem de üreticilerin ürettikleri limon ve portakalı satın alıp, deprem bölgesinde yaşayan depremzedelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında 80 ton limon ve 80 ton portakalı satın alıp Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay bölgesindeki çadır kentlerde yaşayan depremzedelerimize ulaştıracağız” diye konuştu.

Gerçekleştirilen proje ile bir nebze olsun rahatlayacaklarını söyleyen limon üreticisi Durhasan Gülsoy ise, “Bu ürünün ilacı var, gübresi var, işçiliği çok. 1 torba ilaç bugün bin lira olmuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi almasaydı, limonumuz dalında kalırdı. Bahçelerde daha çok limon var. Bu girişimleriyle hem bizi zor durumdan kurtardılar ve bir nebze rahatlattılar, hem de depremzedelere bir faydası oldu. O nedenle böyle projeler çiftçilerimiz için çok iyi olur” ifadelerini kullandı.