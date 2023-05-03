Etkinlikte konuşan Seçer, turizm sektörünün devlet desteği alması gerektiğinin altını çizdi. Seçer, yerel yönetim olarak Büyükşehir Belediyesi’nin sektöre destek sunduğunu söyledi. Seçer, “Sadece turizm sektörü değil, Mersin ile ilgili her konuda yapabildiklerimi yapıyorum. Bunu vatandaş da büyük bir oranda görüyor, takdir ediyor. Ancak bazı konularda da çaresiz kalabiliyoruz. Bunun en baş sebeplerinden bir tanesi yerel yönetim olarak merkezi yönetimle eş güdüm halinde çalışamadım. Türkiye'de muazzam bir siyasi kaos, gerginlik, kutuplaşma ve kavga var. Ben çok daha güzel işler yapmak istiyorum. Ama bırakın destek görmeyi adalet istiyorum. Adaletli davranılırsa işlerimi yapabileceğim” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü olduğunu söyleyerek, “Şube müdürlüğümüzün sizlerle iletişimi ve imkanlarımız çerçevesinde zaten gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sadece o birimimiz değil dolaylı birçok birimle yaptığımız çalışmalar, projeler aslında turizme katkı sunabiliyor. Örneğin en son EMITT fuarına katıldık. Orada yaptığımız Mersin’i tanıtma çalışmaları Antalya’nın kat be kat ilerisinde. Birçok çalışmadan çok değerli ve çok da takdir topluyor. 2 yıldır orada birinci oluyoruz” dedi.

Yıllardır kapalı olan Gazi Çiftliği’ni turizme kazandırdıklarını kaydeden Başkan Seçer, “Bu kadar çok sayıda insan gidiyorsa, biz oraya bir yatırım yapıp orayı gül gibi yapmışsak Gazi Çiftliği’ne turizmci olarak gitmeniz lazım. İnsanlar oraya akın akın gidiyor. Bu turizme katkı demektir” dedi.

Tarihi Kent Merkezi için 4 yıldır uğraştıklarını belirten Başkan Seçer, “2020 yılı ihale bedeli 4 buçuk milyon liraydı, şu anda 30 milyon lira. 4.9 hektar. Bunlar çalışılıyor. Koruma Kurulları’nda projeler geçmiyor. Mersin Koruma Kurulu Adana'da. Bakanlığa bir teklifi yapalım, bir Koruma Kurulu da buraya oluşturalım. Çünkü evraklarımız gidiyor, 2 senede gelmiyor” diye konuştu.

Projenin onaylandığını ancak gelmediğini sözlerine ekleyen Seçer, “Bunu siyasete malzeme yaptılar. Koruma Kurulu’nda geciktirdiler bu projeyi. Bunlar memleketin gerçeği. Kent merkezine bir düzen gelsin diye uğraşıyorum. Kırmızı Lacivert’i yıkıp yeniden bina dikmeyeceğim. Orayı kent meydanı yapacağım” dedi.

Metro’nun da eninde sonunda yapılacağını ifade eden Seçer, “Metro eninde sonunda olacak. Türkiye'de bu siyasi kavga bitecek ve metro bu kente gelecek” ifadelerine yer verdi.

Sektör temsilcilerinin Darısekisi Örnek Köy’ünü de görmeleri gerektiğini ifade eden Seçer, “İyi bir destinasyon. Çok da güzel. Çok emek verildi. Yoktan var edilmiş bir yer. Daha onlarcası yapılabilir, yapmaya da gayret ediyoruz. Birinin elimizden tutmasından vazgeçtik, önümüzü temizlese, adaletli olsa çok daha fazlasını yaparım. Orası gönüllülük esasına göre yapıldı. Belediyemiz destek oldu, Kadın Kooperatifimiz yaptı. Pırıl pırıl ettik. Mersin halkına yaptık. Bunlar baktığınız zaman yerel turizme önemli katkılar” dedi.

Kasaplar Çarşısı’nın bir an önce faaliyete girmesi ve kent meydanının canlanması gerektiğini ifade eden Seçer, İstiklal Caddesi’nin son halinin de görülmesi gerektiğini söyledi. Seçer, “Turizm illa otel yapmak, turizm bölgeleri ilan etmek mi? Evladiyelik bir sokak yaptık. Doğalgazını getirdik, elektriğini alta aldık, yağmur suyu sistemlerini yaptık. Bunu 4 yıl gibi kısa sürede yaptık” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla Yumuktepe’yi tertemiz bir hale getirdiklerini de ifade eden Seçer, “Eskiden bu bölgede, Tarsus’ta, Mersin’de kullanılan huğ evi aslına uygun şekilde yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz, çeviriyoruz. Yine orada arkeolojik çalışma yapılan yer 2. etap devam edecek. Bunlar önemli çalışmalar” ifadelerine yer verdi.

Eski Gülnar Oteli’ni ‘Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’na dönüştürdüklerini ve 6 Şubat depreminde yıkılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi’ni de buraya taşıdıklarını aktaran Seçer, geçtiğimiz hafta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile eşi Nazan Savaş ile de orada bir araya geldiklerini anlattı.

Restorasyonu devam eden Karamancılar Konağı’ndan söz eden Seçer, “Atölyelerin, Atatürk köşesinin olduğu, Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Mersin’i ziyaretinde kaldığı konak görüşünden yola çıkarak bir çalışma yapıyoruz. Ve son derece hızlı gidiyor” dedi. Çamlıbel Sokak düzenlemesinin de yakın zamanda başlayacağına dikkat çeken Seçer, “Bunlar çok önemli çalışmalar. Çok büyük bütçelerle yapıyoruz ve bir kuruş destek almadım. Restorasyonlar, sokak düzenlemeleri destek ister. Bunlar turizmi, Mersin’i hareketlendirecek çalışmalar” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Tarsus Festivali’nin kente büyük kazanımlar sağladığını vurgulayan Seçer, şöyle konuştu:

“Hayatımın en keyifli 2-3 günüydü. Ben Tarsusluyum, şehri hiç bu kadar canlı görmedim. Festivalden sonra bazı hemşerilerimin bakış açısı değişti. Daha pozitif oldu. O festival kenti kaynaştırdı. Görmediler ki böyle bir şey. Cıvıl cıvıl bir kent, her tarafta sahneler, oyunlar, şarkılar, türküler, konserler…”

Büyükşehir olarak her alanda olduğu gibi turizmde de birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Seçer, “Turizm sektörünün önemini ve kente sağlayacağı katkıyı biliyoruz. Sadece ciro anlamında değil, istihdam anlamında çok önemlisiniz. İstihdam demek bir kentin sosyal sorunlarını çözebilecek en önemli unsur demek. Ekmek, iş demek. Turist; marka kente, huzur bulacağı yere gelir. Tarih göreceği, konferans yapacağı, deniz göreceği yere gelir” diyerek sözlerini tamamladı.

MERTİD Başkanı Hamit İzol ise Büyükşehir’in de paydaşı olduğu Kargıcık Turizm Merkezi ile ilgili bilgilendirme yaparak şunları söyledi: “Orası Mersin turizminin önünü açacak bir proje. Genel anlamda herkesin çok önem verdiği, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da başından beri önem verdiği bir proje. 3 yıldır da bunun üzerinde çalışıyoruz. Daha yeni bitirdik, 1 yıl içinde yapılması gereken işler var. Başkanımıza turizme verdiği destekten ve önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam turizmci bir Başkanımız var.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Adayı Gülcan Kış da, turizm alanında da çok ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekerek, “Mersin bölgesel olarak baktığımızda çok önemli bir potansiyele sahip ama bir kurumsal kimliğe ulaşamamış. Turizm Bakanlarımız oldu, turizmle ilgilenen vekillerimiz oldu ama nedense sorunlar hep yerinde saydı. 14 Mayıs'ta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi ve TBMM’nde Millet İttifakı olarak çoğunluğu sağlayacak milletvekili sayısıyla iktidara geldiğimizde, sizler ve Mersin adına bütün sorunlar çözülecek. Sizlerle birlikte bu yolda ilerleyeceğimi belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.