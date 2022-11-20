Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Çağdaşkent’te dükkanları tek tek ziyaret eden ve esnafa ‘hayırlı işler’ dileyen Başkan Seçer, onların taleplerini de dinleyerek bol bol sohbet etme fırsatı buldu. Esnaftan ve vatandaşlardan gelen talepleri can kulağıyla dinleyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin gerek kent genelinde, gerekse Toroslar’da yaptığı hizmetleri anlattı. Geride kalan sürede olması gereken ve vatandaşların beklentisi olan hizmetlere ağırlık verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de aynı mantıkla hareket edeceklerini söyleyen Seçer, vatandaştan gelen talepleri de tek tek not aldırdı.

Mahallelerinde gerçekleşen hizmetler için teşekkür eden vatandaşlara Başkan Seçer, “Sizlere hizmet etmek bizim görevimiz. Biz sadece görevimizi yapıyoruz ama görevimizi yaparken de severek, isteyerek ve en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Başkan Seçer’in esnaf ziyareti yaptığı sırada ayrıca Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından çocuklara oyuncak hediye edildi.