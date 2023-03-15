Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman’ı vuran sel felaketine ilişkin konuşan Seçer, “Adıyaman'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Adıyaman’ın koordinasyonunun verildiğini ve şu anda orada da bir 670 konteynerlik konteyner kent oluşturduklarını kaydeden Seçer, “Yaklaşık 3 bin 500, 4 bin insanımızın da yaşayabileceği bir alan çalışmamız var. Süratle de çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı oraya alacağız. Tabi ki bunu AFAD ile beraber yürütüyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir olarak yaraların bir an önce sarılması için ellerinden gelen katkıyı sunduklarını vurgulayan Seçer, “Adıyaman'a daha önce de gittim, bulundum ve önümüzdeki günlerde, hele hele şimdi bu sel afetinden sonra da tabi ki yerinde gidip yapabileceklerimizi, müdahale edebileceğimiz alanları orada gözlemleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Merkezi Hükümet’ten beklentilerini de dile getiren Seçer, “Başta, geciken yatırımlarımız, Merkezi Hükümet’in iznine bağlı ya da Merkezi Hükümet’e bağlı kurumların yaptığı yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Ardına da nüfus artışından kaynaklı yeni projeksiyon ve yeni projelerin Mersin'de hayata geçirilmesinin ivedi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TGRT Haber TV'de Yaprak Hırka Yıldız ile Gündem Ekonomi programının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Seçer, yaşanan deprem felaketinin ardından Mersin’e yaklaşık 400 bine yakın göçün olduğunu ve bu yaşanan ani nüfus hareketi dolayısıyla da geciken yatırımların bir an önce yapılması gerektiği isteğini yineledi. Seçer, “Nüfus artışından kaynaklı yeni projeksiyon ve yeni projelerin Mersin'de hayata geçirilmesinin ivedi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Yaprak Hırka Yıldız’ın deprem bölgesi Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman’ı vuran sel felaketine ilişkin, “Sizin bölgeden yardım çıktı mı o noktaya doğru?” sorusu üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün Hatay’da deprem bölgesinde bulunduğunu ve orasının da yoğun yağış aldığını söyledi. Seçer, “Dün Hatay bölgesindeydim ben. Yoğun bir yağış vardı ve Doğu’ya doğru zaten yağış yoğunlaşıyordu. Tam da Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa; o bölgelerde yoğun yağış aldığını söyleyebilirim. Zaten Mersin de yağışlı. Adıyaman'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, haberi geldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem felaketinin üzerine bir de sel felaketi yaşandı. Hatay'da da aşırı yağışlar, özellikle çadırkentlerde büyük sorunlara sebebiyet vermiş. Diğer bölgelerde de aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Adıyaman’ın koordinasyonunun kendilerine verildiğini hatırlatan Başkan Seçer, “Adıyaman'da şu anda biz konteyner kent imal ediyoruz. Bir kent yapıyoruz 670 konteynerlik. Yaklaşık 3 bin 500, 4 bin insanımızın da yaşayabileceği bir alan çalışmamız var. Çok da teferruatlı, gayet güzel, altyapısı, üstyapısı, sosyal donatı alanlarıyla, hatta sahra hastanesi ile çok güzel bir konteyner kent oluşturuyoruz. Süratle de çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı oraya alacağız. Tabi ki bunu AFAD ile beraber yürütüyoruz. Bizim diğer belediyelerimiz de, bizim dışımızda belediyelerimiz var. Aydın Büyükşehir Belediyemiz, il belediyesi olarak Bolu ve Burdur ve ilçe belediyelerimizle beraber bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bir imece şeklinde ama koordinasyon Mersin Büyükşehir’e ait” diye konuştu.

Bölgede sunulan sosyal yardımlar ile sağlık alanındaki yardımlarından da söz eden Seçer, “Orada ayrıca bizim Sosyal Hizmetler Dairemizden arkadaşlarımız var. Hem psiko-sosyal destekler sunuyorlar, alanı tarıyorlar. Doktorlarımız var, diş hekimlerimiz var. Vatandaşlarımızla iç içe biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu felaketten sonra yaraların bir an önce sarılması için elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Zaten Adıyaman'a daha önce de gittim, bulundum ve önümüzdeki günlerde, hele hele şimdi bu sel afetinden sonra da tabi ki yerinde gidip yapabileceklerimizi, müdahale edebileceğimiz alanları orada gözlemleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaprak Hırka Yıldız’ın, “Mersin'in de yaşamış olduğu sıkıntılar var. Yoğun göç altında. Aynı Mersin gibi Konya ve Antalya'yı da görüyoruz tabi ki. Beklentiler nelerdir, hangi anlamda eğer önlem alınmazsa bir takım sıkıntılar yaşanacak?” sorusu üzerine Seçer, insanların ilk günlerden itibaren hem afet bölgesine çok yakın bir il olmasından hem de bölge ile akrabalık ilişkilerinin yoğun olmasından dolayı Mersin’in yoğun bir göç aldığını belirtti. Seçer bu konuyla ilgili, su tüketimi, katı atık miktarı, Çağrı Merkezi’ne gelen çağrılar, trafik ve fiyatlardaki artış gibi referans alınabilecek birçok veri olduğunu kaydederek, “Bunlar üzerinden gittiğimiz zaman 350-400 bin civarında vatandaşımızın buraya geldiğini düşünüyoruz. Bu 350 bin vatandaşımız yerli vatandaşımız, 50 bin de sığınmacı geldiğini varsaydığımız zaman da 400 bin çok rahat burada oradan insan geldi. Tabi bu ani bir nüfus hareketi olduğu için, kentin altyapısına, üstyapısına, normal süregiden yaşam akışı içerisindeki dengelere de olumsuz tesir edecek. Bu doğaldır. Bunda bir şikayet çıkartmayın lütfen. Mutlaka bunlar bizim yurttaşımız, vatandaşımız, onları bağrımıza basacağız, orada bir sorun yok” dedi.

Oluşturulan Geçici Barınma Merkezlerinde hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de diğer kurumların vatandaşlara ellerinden gelen hizmeti yaptıklarını belirten Başkan Seçer, “Tüm gayretlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla beraber 24 saat onların yanında oluyoruz ama bu bir realite. Bunu görmek lazım ve bu gelen vatandaşlarımızın önemli bir kısmının da bir süre, belki de daha da uzun süre, belki de hayatları boyunca burayı kendilerine memleket edinebileceklerini görüyoruz. Bunun için kahin olmaya gerek yok. Daha önceki yaşanan dünyada, ülkemizdeki bu tip doğal afetler ya da farklı gerekçelerle yoğun göçlerin yaşandığı dönemlerdeki tablolara bakarak bunu çıkartabiliriz. Ben bu öngörüyü yapıyorum kentin Belediye Başkanı olarak; 35-40 bin ailenin burada kalabileceğini öngörüyorum şimdiden. Bu da 200-250 bin nüfus demektir. Bu kentin zaten deprem öncesi yerli nüfusu 1.9 milyon, 400 bin de sığınmacı yükü vardı, 2.3 milyon nüfusu vardı. Bu son deprem dolayısıyla nüfus transferinden sonra, göçten sonra bu nüfus şu anda yaklaşık olarak 2.7 milyon seviyelerine geldi ve geri dönüşler de olsa bunun 2 buçuk milyonların aşağısında bundan sonra Mersin'de olmayacağını çok net söyleyebilirim. Bu nedenle de tabi ki öngörülü projeksiyonlar yapıp, derhal önlem almanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Seçer son olarak ise; “Mutlaka biz belediye olarak görevimizi yapacağız ama Merkezi Hükümet’ten de beklentilerimizi bir kez daha sizin aracılığınızla burada tekrar edeyim. Başta, geciken yatırımlarımız, Merkezi Hükümet’in iznine bağlı ya da Merkezi Hükümet’e bağlı kurumların yaptığı yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Ardına da nüfus artışından kaynaklı yeni projeksiyon ve yeni projelerin Mersin'de hayata geçirilmesinin ivedi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.