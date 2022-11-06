Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in birçok ilçesinde hayata geçirdikleri Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, LGS Hazırlık Merkezleri, Kadın Meslek Edindirme Atölyeleri, Çocuk Gelişim Merkezleri, Mahalle Mutfakları ve Eğitim Yardımlarının sosyal belediyecilik anlamına önemli olduğunu belirterek, "Bunlar bana göre bir toplum için yapılabilecek en değerli hizmetlerin başında gelir” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in birçok ilçesinde hayata geçirdikleri Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, LGS Hazırlık Merkezleri, Kadın Meslek Edindirme Atölyeleri, Çocuk Gelişim Merkezleri, Mahalle Mutfakları ve Eğitim Yardımlarının sosyal belediyecilik anlamına önemli olduğunu belirterek, "Bunlar bana göre bir toplum için yapılabilecek en değerli hizmetlerin başında gelir” dedi.

Seçer, 1. Uluslararası Tarsus Festivali çerçevesinde 4 televizyon kanalında gerçekleştirilen ortak yayına katıldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile birlikte tarihi Kırkkaşık Bedesteni önünde yapılan canlı yayında, Tarsus’a kazandırılan Uluslararası Tarsus Festivali’ni değerlendiren Seçer, hem Tarsus’ta hem de Mersin genelinde gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı.

Mersin’de festivalleri yaparken 2 temel nedenleri olduğunu, bunlardan birisinin bölgenin tanınması, diğerinin de insanların bir araya gelmesi olduğunu söyleyen Seçer, “Herkes burada bir arada olsun, bir ayrım olmadan, siyaset olmadan bu güzellikleri paylaşsın istiyoruz. Memleketimizin de açıkçası buna ihtiyacı var. O yüzden bu festivaller bir anlamda ilaç niteliğinde” diye konuştu.

Festivalin vatandaşlara sunduğu kültürel aktiviteler kadar, esnafa da ekonomik anlamda katkı sağladığını söyleyen Seçer, “Festival gözlemlediğim kadarıyla Tarsus’a önemli bir hareket getirdi. Kadın üreticilerin pazarları, Tarsus’a özgü lezzetlerin sergilendiği stantlar insanların ilgisini çekiyor ve tabi ki esnafı da memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Kentin yapısal sorunlarının yanı sıra, bir de kentin canlılığını sağlayan insanlar için de çalışmalar yapılması gerektiğini ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Kenti canlı ve enerjik kılan içindeki insandır. Önceki hafta Tarsus’ta yarı maraton yaptık. Bisiklet kültürü büyüsün, gelişsin, burada bisiklete rağbet olsun diye Kleopatra Bisiklet Festivali yapıyoruz. Bunlar da son derece önemli çalışmalar” şeklinde konuştu.

“İlçe belediyelerimizle uyum yakalamaya gayret ediyoruz”

Tarsus’a yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirme yapan Başkan Seçer, ilçe belediyeleri ile uyum içerisinde ilerlediklerini kaydederek, “Sadece Tarsus’ta değil, diğer ilçelerimizde de bu uyumu yakalamaya gayret ediyoruz. Mutlaka eksik kaldığımız taraflarımız oluyor ama her zaman bir adım daha öteye gitme çabası içerisindeyiz” dedi. Tarsus’un üretici bir bölge olduğunu ve tarımsal üretimin olduğu bölgelerde insanların ilk taleplerinin yol, su ve arazi yolu olduğuna vurgu yapan Seçer, Tarsus’un özelinde tarihi bir yer olmasından kaynaklı, çalışmaların da izinler dahilinde yapıldığını belirtti.

“Tarsus’a yeni toplu taşıma araçları hizmet ediyor”

Tarsus’a yeni otobüsler verilmeden önce 1990’lardan kalma otobüslerin kullanıldığını söyleyen Başkan Seçer, “Şimdi Tarsus’a 41 adet yeni otobüs geldi. Üstüne de bizim mevcut filomuzdan en yeni modellere sahip 17 otobüs daha gönderdik. Şu anda 58 aracımız burada aktif olarak toplu taşımaya katkı yapıyor” diye konuştu. Tarsus’ta kırsal ve yaylalık bölgelere de yeni otobüslerin hizmet verdiğini söyleyen Seçer, bu uygulamanın son 3 yıldır yaz aylarında memnuniyet oluşturduğunu belirtti.

“Sosyal belediyecilikte çok önemli projeler üretiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’in birçok ilçesinde hayata geçirdikleri Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, LGS Hazırlık Merkezleri, Kadın Meslek Edindirme Atölyeleri, Çocuk Gelişim Merkezleri, Mahalle Mutfakları ve Eğitim Yardımlarından bahseden Seçer, “Bunlar bana göre bir toplum için yapılabilecek en değerli hizmetlerin başında gelir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin barınma sorununa yönelik çalışmaları da anlatan Seçer, “Yurtlarımız var. Tarsus’ta yeni bir kız öğrenci misafirhanemiz var. Konukevimizi hizmete aldık. Gençlik Kampının olduğu bölgede Tarsus Berdan Barajının olduğu bölgede bir binamız vardı. Orayı hemen bir yurda çevirdik. Biz eski Şelale Otelini de yıktık. Ancak oraya otel yapmayacağız. Çok güzel bir sosyal tesis yapacağız. Umut ediyorum 2024’ün ortasında bir tarihe kadar yetiştireceğiz ve Tarsus halkına muazzam bir sosyal tesis kazandıracağız” diye konuştu.