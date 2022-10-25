Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, adaletli bir yönetimin, refah ülkesinin ortaya çıkmasına neden olacağını belirterek, “Mahkeme kadıya mülk değil. 7 ay sonra seçim var. Biz iktidar olalım, eğer bu Mersin’i uçurmazsam bu koltuğu bırakırım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, adaletli bir yönetimin, refah ülkesinin ortaya çıkmasına neden olacağını belirterek, “Mahkeme kadıya mülk değil. 7 ay sonra seçim var. Biz iktidar olalım, eğer bu Mersin’i uçurmazsam bu koltuğu bırakırım" dedi.

Seçer, batı ve merkez ilçelerin muhtarlarıyla yaptığı ’muhtarlar toplantısı’nı son olarak Tarsus ve Çamlıyayla’da görev yapan muhtarlarla gerçekleştirdi. Sözlerine, Torosların eteklerinden ova köylere kadar birçok insan tanıdığını ama asla ayrımcı bir düşünceye sahip olmadığını belirterek başlayan Seçer, “Biz ailemizden ‘bu falanca partili yüz vermeyin, filanca görüşten, filanca mezhepten, filanca köyden’ diye hiç duymadık. Esnaf adamın rızkında, işinde-gücünde olan adamın siyaseti olur mu? Olmaz. Bizim de hiç olmadı. Bu hayat anlayışımı, siyasete girdikten sonra da devam ettirdim” diye konuştu.

“Tarsus’ta son 1,5 yıldır hizmet anlamında ciddi bir hareketlilik var”

Pandeminin ve yaşanan ekonomik krizin tesirlerini attıktan sonra son 1,5 yıldır Tarsus’a hizmet anlamında ciddi bir hareketlilik getirdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, “Bugüne kadar kullandığımız yaklaşık 1.3 milyon ton asfaltın 217 bin tonu buraya kullanılmış, Çamlıyayla hariç. Kent genelinde grup yollarında yaptığımız toplam bin 868 kilometre sathi kaplamanın 312 kilometresini yine Tarsus’ta gerçekleştirdik. Şimdi Çamlıyayla yolunu açıyoruz. Bu arada bizim sorumluluğumuzda olmayan, fakat vatandaş mağdur olmasın diye yaptığımız yol çalışmaları için de tam 65 milyon lira harcamışız” ifadelerine yer verdi.

Mersin’in 2029 yılına kadar otobüs ihtiyacı olmadığını söyleyen ve Tarsus halkı için en yeni otobüslerin hizmete verildiğini ifade eden Seçer, “Tarsus’un sokakları dar ve köy yolları da otobüslere uygun olmadığı için yeni aldığımız atak otobüslerden 41 adedi burada hizmet veriyor” şeklinde konuştu.

“Pamukluk Barajı tarım için önemli ama özellikle Mersin merkezin içme suyu için çok daha önemli”

Tarsus’ta içme suyu çalışmalarının yapılacağı bölgelerin bilgisini de veren Seçer, Baltalı’dan Kargılı’ya, Verimli’ye, Karaçerçili’ye, Karsavran’a, Çiçekli’ye, Simithacılı’ya kadar olan bölgede içme suyu çalışmaları olduğunu, ilerleyen süreçte Berdan’ın suyunu tüm doğu ova köylerine, daha sonra batıya vereceklerini ifade etti. Pamukluk Barajı hayata geçtiği zaman da su fiyatlarında ucuzlama olacağının bilgisini aktaran Seçer, “Biz Pamukluk Barajının içme suyu isale hattının yapımı için uğraşıyoruz. Pamukluk Barajı tarım için önemli ama özellikle Mersin merkezin içme suyu için çok daha önemli” dedi.

“Biz belediyeyiz, biz devletiz, biz halkın ta kendisiyiz”

Atatürk Parkını, Ötüken Vadi Parkını ve Yarenlik Alanını düzenlediklerini, Kültür Parka çok güzel bir proje üzerinde çalıştıklarını ve Tarsus Gençlik Kampını çocukların eğlence mekanı haline getirdiklerini kaydeden Seçer, şunları söyledi: “Gençlik Kampını halka açtık. Otobüs de gönderiyoruz, çocuklarımızın orada yiyeceğini, içeceğini, ihtiyacını da temin ediyoruz. Her kesimden, her yerden insan gelsin. Bir arada olsunlar. İnsanlar bir arada olsun. Biz bir milletiz onu hissetsin, iç içe olsun. Biz belediyeyiz, biz devletiz, biz halkın ta kendisiyiz. Sosyal devlet bu. Şimdi o Gençlik Kampını, Gençlik ve Çocuk Kampına çeviriyoruz. Şu anda bakıma aldık. Çocuklarımızın zaman geçireceği konseptte çalışmalar yapılıyor. Yaş almış yurttaşlarımız, emeklilerimiz, kadınlarımız; halk geliyor, halkın ta kendisi geliyor oraya."

Mezarlıklar konusuna da değinen ve Tarsus’un 314, Çamlıyayla’nın 43 tane mezarlığının bulunduğunu söyleyen Seçer, “Biz bunları bakıma başladık, programa aldık. Bu çalışmaları 2023 yılında çok süratli bir hale getireceğiz. Sucular Mezarlığı devreye girdi. Artık Tarsus’un uzun yıllar mezarlık ihtiyacı olmayacak” diye konuştu.

“Siyasi ayrımcılığa, siyasi bölücülüğe ve siyasi düşmanlığa hepten karşıyım”

Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı temellerin sağlam olduğunu söyleyen Seçer, adaletin olmadığı yerde hiçbir şeyin olamayacağının altını çizdi. Adaletli bir yönetimin, refah ülkesinin ortaya çıkmasına neden olacağını vurgulayan Başkan Seçer, demokrasi ve adaletin olmadığı yerlerde de toplumların durumunun yerle yeksan olduğunu belirtti. Siyasi ayrımcılığa, siyasi bölücülüğe ve siyasi düşmanlığa hepten karşı olduğunu, kendisine oy veren-vermeyen bütün muhtarların ve vatandaşların kardeşi olduğunu belirten Seçer, “Ne 3,5 yılda ne de kalan süremde benim insanlara dair nefret söylemimi, kin söylemimi, ayrımcılık söylemimi kimse duymadı ve duymayacak. Çünkü bizim özümüzde, kalbimizde, beynimizde ve terbiyemizde böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

2023 yılı içerisinde Atatürk Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nin kesiştiği noktaya, Çamlıyayla çıkışına Tarsus’un ilk battı-çıktısını yapacakları müjdesini veren Başkan Seçer, birçok şehirde bu çalışmayı Karayollarının yaptığını hatırlattı. Başkan Seçer, “Mahkeme kadıya mülk değil. 7 ay sonra seçim var. Biz iktidar olalım, eğer bu Mersin’i uçurmazsam ben bu koltuğu bırakırım. Bakın bunun tarihini not alın” dedi.