Buluşmada konuşan Seçer, yapılan sınavlara Türkiye’nin birçok bölgesinden gelip katılanların olduğunu söyleyerek “Hepiniz tabi ki bir meslek sahibi olmak, evinize rızık götürmek amacıyla buralara geldiniz, sınavlara girdiniz. Çok fazla, 3 bin 400’ün üzerinde müracaat vardı ve siz seçilen 100 kişiden her biriniz bir itfaiye memurusunuz. Üstün bir başarıdır bu. Mümkün olduğunca sınav koşullarını zor ama tamamen adalet duygusuyla yapılması konusunda yaptığım telkinlerimin harfiyen yerine getirildiğini görüyorum. Bu konuda da memnuniyetimi ifade edeyim” dedi.

Hem KPSS puanı hem yazılı sınav hem de uygulamalı sınav puanlarının baz alındığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Burada herkesin hakkını vererek, yapılan puanlamada sıralamaya giren arkadaşlarımızı da teşkilatımıza dahil ettik. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Mersin’e dışarıdan gelen arkadaşlarımın memnun kalacağından eminim. Mersin sıcak ve güzel bir yer. Sadece iklim olarak değil insan olarak da sıcak insanların olduğu bir yer. Hoşgörülü, yardımsever ve tüm yurdumuzdan insanları burada görebilirsiniz. Çünkü burası insanları gerçekten iyi bir yaşam sunabilen, çok önemli özellikleri olan bereketli bir kent. Her şeyden önce yeni hayatınızda mutlu olmanızı diliyorum” diye konuştu.

Mersin’in geniş bir hinterlant ve coğrafi özellik olarak zorlu bir il olduğunu belirten Başkan Seçer, “Çünkü bizim görev yaptığımız alanlar Türkiye’deki il koşulları içerisinde daha zorlu alanlar. Bir kere yüzölçümümüz çok büyük; 16 bin kilometrekare. Yüzde 52’si orman olan bir kent. Orman alanlarımız çok. Dağ-deniz mesafesi bazı noktalarda sıfıra düşüyor. Tarsus gibi ova ilçelerimizde dağ ve deniz arasındaki mesafe onlarca kilometreyi buluyor” ifadelerini kullandı.

Seçer, küresel ısınma nedeniyle önemli çevre sorunları olduğunu ve bunun da sonuçlarının hayatın her alanına yansıdığını belirterek, “Başta aşırı yağışlar, sel taşkınları, kuraklık ve orman yangınları. İşte afet dediğimiz olay bu. Eğer siz zamanında müdahale edemiyorsanız; o felakete dönüşüyor. Siz de zaten aldığınız, alacağınız eğitimlerle bu afetlerin felakete dönüşmemesi için müdahale edeceksiniz. Önleyici tedbirler alacaksınız olayın bertarafı için mücadele edeceksiniz” diye konuştu.

İtfaiye teşkilatını her geçen gün güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Seçer, “Mümkünse 511 norm kadromuzun tamamını da sizin gibi devlet memuru olarak iyi bir elemeden geçirerek teşkilatımıza kazandırmak istiyoruz. Bunu tabi ki dönüşümlü yapacağız. Bizim aslında istediğimiz ilk etapta 282 kişilik bir kadroydu ama bakanlık 100 kadro izni verdiği için 100 kişi alabildik. Ama Bakanlığın bize sağlayacağı imkânlar çerçevesinde bu devam edecek” ifadelerini kullandı.

İtfaiye eri alımında, Büyükşehir’in yönetim anlayışına uygun bir şekilde kadınlara karşı pozitif bir ayrımcılık gerçekleştirdiklerini aktaran Seçer, “Altı kadını merkeze almışlar. Pozitif ayrımcılık yapmışlar. Sadece itfaiye teşkilatımızda değil her alanda bu sayının çok olmasını arzu ediyoruz. Nüfus olarak her iki kişiden biri kadınsa, her alanda kadınların yoğun olmasını arzu eden bir yönetici ve siyasetçiyim” dedi.

Ata Eğitim Merkezi’nin Türkiye’de örnek tesislerden biri olduğunu kaydeden Başkan Seçer, tesisin son gelişmeler ışığında projelendirilerek hayata geçtiğini belirtti. Sınavı başarıyla geçen adaylara, “Bu sınavlarda kayırmacılık, adaletsizlik oldu ya da kimse bize yardımcı olmadı diyebilir misiniz? Yok, bu güzel. Çünkü bu yönetim anlayışının yurdun her köşesine ve her kuruma hakim olması için, bunu her yerde anlatmanızı istiyorum. İnsanların siyasi düşüncelerinden dolayı yargılanıp, onun kabiliyetinin veya liyakatinin çöpe atılmasına, vicdanlar razı olamaz. Sizler buraya müracaat ettiniz. Yazılı ve spor sınavlarına girdiniz. Hatta spor sınavından önce, belediyenin Spor Dairesi eşliğinde antrenman yaptınız. Bunları anlatın insanlara. Kayırmacılık, partizanlık ve torpilin Türkiye’ye bir yarar getirmediğini, insanları rencide ettiğini görüyoruz” dedi. Okuyan, kendini yetiştiren ve liyakat sahibi insanların önüne, eşit olmayan koşullarda birileri haksız bir şekilde geçtiği zaman, o kişinin iş bulamadığını ve yaşama arzusunun ortadan kalktığına dikkat çeken Seçer, “Bu yüzden buradaki uygulamayı her yerde anlatın ki, örnek olsun, duyulsun” ifadelerini kullandı.

Son 4 yıl içerisinde itfaiye teşkilatının araç gereç ve ekipman yönünden de güçlenmesini sağladıklarını kaydeden Başkan Seçer, insanların can ve mal güvenliği ile ilgili konulara direkt müdahale eden İtfaiye Dairesi’nin bütçesi hazırlanırken hiçbir kısıtlamaya gitmediklerini belirterek, “Teşkilata çok yeni araçlar kazandırdık. En son 20 adet araç aldık ve özellikle dar sokaklara ya da manevra sorunu yaşanan dar alanlarda meydana gelen afetlere müdahale için, bunları ilçelerimize dağıttık” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin 16 bin kilometrekare alan içerisindeki 13 ilçeye, 11 bin personeli ile hizmet ettiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Biz Mersin’de yaşayan bütün halkımıza hizmet ediyoruz. Çünkü Mersin, Türkiye’nin bütün kentlerinden gelen insanların ve bütün renklerin yaşadığı bir şehir” dedi. Ataması yapılan yeni itfaiye erlerinden, çok saygın bir kurumda göreve başladıklarının bilincinde olmalarını isteyen Seçer, “Siz genç arkadaşlarımız daha atik olabilirsiniz, aldığınız eğitimler de çok iyi olabilir. Fakat deneyim başka bir şey. Deneyim parayla alınan bir şey değil. Deneyim yıllar boyu kazanılır. Burada, bu mesleğe yıllarını verenlerin tecrübelerinden yararlanacaksınız. Onlarla beraber uyumlu bir şekilde güzel hizmetler yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Yeter ki vatandaşıma hizmet edin. Her zaman sizin yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

İtfaiye eri alımı için çalışmaların Nisan ayı içerisinde başladığını belirten Genel Sekreter Olcay Tok, 3 bin 407 online başvuru olduğunu ve yaklaşık bin 700 adaydan KPSS puanı en yüksek ilk 500 kişi ile sürecin devam ettiğini söyledi. Tok, “Ardından da yazılı sınava 450 kişi katıldı. Yazılı sınavda başarılı olan arkadaşlarımızı biz burada uygulama sınavına aldık. Uygulama sınavında hepsi başarıyla geçti. Erkeklerdeki süremiz 3 dakika 10 saniye, kadınlarda ise 3 dakika 20 saniyeydi. 6 kadın adayımız sınavı başarı ile geçti. Geçtiğimiz haftada ayın 30’unda eksik olan müfrezelerimize tercihlerini kendileri yaptı arkadaşlar. Adil ve şeffaf bir sınav yaptık ve 2 gün önce göreve başlamış oldular” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Avrupa Standartlarında ve Türkiye’nin En Kapsamlı İtfaiye Eğitim Merkezi olan Ata Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu ve itfaiye teşkilatına katılan yeni itfaiye erlerinin uygulamalı sınavda da gerçekleştirdiği zorlu eğitim sürecini izledi.

İtfaiye teşkilatına yeni katılan İtfaiye Eri Hülya Bozkurt, yıllardır atanmaya çalıştığını anlatarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımını gördüm. Yaşım dolmadan son şansımı kullanayım dedim. Çünkü yıllardır atanmaya çalışıp atanamayanlardanım. 3 bin 200 kişi arasında 139. olarak KPSS puanımla giriş yaptım. Yazılı sınavda 500 kişinin içinde 54. oldum. Parkur sınavında da 100 alarak tamamladım. Adil ve şeffaf bir şekilde atanmak nasip oldu. Yıllardır Türkiye'de böyle bir şey olsaydı çoktan atanmış olabilirdim. Ama nasip kendi memleketimde belediyemize oldu. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Elif Beyza Ehliz de “Kazanan 6 kadından birisiyim. Her şeyin gayet güzel bir şekilde işlediğini düşünüyorum. Başkanlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz bize çok yardımcı oldular. Çok mutluyum. Şeffaftı, gayet her şey görünürdü. Herhangi bir sıkıntı çıkmadan, akıllarda soru işareti bırakmadan sınavlarımızı gerçekleştirdik. Liste sırası en yüksekten en düşüğe doğru puan sıralaması oldu. Bu da gayet adaletli bir sistem oldu” ifadelerini kullandı.

Memleketi Trabzon’dan sınavlara katılan ve kazanarak itfaiye eri olan 21 yaşındaki Öznur Taflan ise “Gerçekten şeffaf bir alımdı. Zaten her şey göz önündeydi. Sporda ve yazılıda herkesin puanı görünüyordu. Bu şekilde puanlarımız belli oldu. Parkur zaten kameralar eşliğindeydi. Açıklandıktan sonra buraya geldik. Yer belirlemede birinciden başlayarak 100’e kadar sıralamamız vardı. Yerlerimizi adil bir şekilde seçtik. Ben de 20. sıradaydım olduğum yeri seçtiğim için çok mutluyum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bu şeffaf alımdan dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Ben 21 yaşındayım. Bu yaşta memur olma hakkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. İtfaiye Teşkilatı içinde bulunmak benim için ayrı bir ayrıcalık ve gurur verici bir durum” diye konuştu.

Mustafa Şen ise itfaiyeciliğin en büyük hayali olduğunu ve bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Şubat ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alımına çıktı. Bunu görünce mesleğimi yapmak için bu alıma başvurdum. İlk 500’ü mülakata çağırdılar, yazılı sınavımız oldu. Sonrasında spor mülakatı oldu. Yazılı sınav, spor mülakatı tamamen şeffaf, hakkaniyet çerçevesinde olan sınavlar olarak gördüm. Ülkemizde liyakati öne çıkardıkları için bu konuda arkadaşlarım nezdinde teşekkür ediyorum Sayın Başkan’a. Eğitimlerimize başladık” dedi. Görev dağılımlarının da adil bir şekilde puan sıralamasıyla yapıldığını aktaran Şen, “KPSS, yazılı sınav ve spor mülakatının karma puanıyla birinci adaydan başlayarak açılan kadrolara tercih usulüyle, tamamen şeffaf bir şekilde tercihlerde bulunduk. Herkes genel olarak istediği yere gitti” ifadelerine yer verdi.

İstanbul’dan gelen Aydın Gök de “KPSS 74 puanla atandım. Çok liyakatlı bir alım oldu. Türkiye'nin dört bir yanından, bütün İtfaiye Dairesi Başkanlıklarında ses getiren bir alım oldu. Herkesin teşvik ettiği, onayladığı gerçekten hakkaniyetli bir alım oldu. Buraya geldiğimizde de bütün konularda bize yardımcı oldular. Vahap Başkanımıza bu konu hakkında çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin hangi ilinde, hangi şehrinde, hangi mahallesinde olursak olalım biz vatanımız seve seve hizmet etmeye söz verdik” dedi.