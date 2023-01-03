Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzelendi. Programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik ile Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra gazi derneklerinin şube başkanları, şehit aileleri, yakınları ve gaziler katıldı.

“Dünden çok daha fazla gayret etmek, çalışmak durumundayız”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Başkan Seçer, bundan 101 yıl önce kazanılan zaferin, büyük bir mücadele sonucunda kanla ve canla ödenen bir bedelin zaferi olduğunu vurguladı. Başkan Seçer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Savaş meydanlarında kazandığımız zaferi, ekonomik zaferlerle taçlandıracağız” deyip Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasının ardından ülkenin yeniden inşası ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için gösterilen çabanın bir asırdır bu topraklarda devam ettiğini söyledi. Seçer, “Güçlü ülkelerle mücadele etmek, dünyada saygın bir toplum olabilmek için dünden çok daha fazla gayret etmek, çalışmak durumundayız” dedi.

Mersin’in doğası, coğrafyası, insanı, tarihi ve kültürel birikimiyle değerli bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, böyle zengin bir kentte büyükşehir belediye başkanı olmanın kendisine ayrı bir sorumluluk kattığını ifade etti. Seçer, “İlk günde olduğu gibi bugün de inşallah sizlerin bize verdiği bu görevi bundan sonra da hep birlikte daha güzel noktalara götürmek için çabalayacağız. Geleceğin kıvılcımının yakıldığı aydınlık günler için başlangıç olan, 3 Ocak Kurtuluş Bayramınızın kutlu olmasını diliyorum. İnşallah, gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak. Çalışarak, azmederek kentimizi çok daha güzel noktalara getireceğiz” diye konuştu.

Seçer, gazilerle de bir araya geldi

Başkan Seçer, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi. Kurtuluş coşkusunun yaşandığı ziyarette, dernek başkanları tarafından Başkan Seçer ve protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı.