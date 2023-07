Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çok önemli bir nüfus artışı olduğunu belirterek, "Bizim resmi nüfusumuz 2 milyona yaklaştı. Ama en son bana gelen kayıtlarda, yabancı menşeili ya da statülü 300 bin kişi var" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) yeni Başkanı Hakan Sefa Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Seçer, Çakır ve yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Seçer, belediye başkanı seçildiği günden itibaren MTSO yönetimi ile her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Sizden önceki başkan nezdinde tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni başkanımızla ve arkadaşlarımızla eskisinde nasılsak ilişkileri daha da tahkim ederek, beraberlik içerisinde çalışmayı devam ettireceğiz" diye konuştu.



“Resmi nüfusumuz 2 milyona yaklaştı”

Mersin’in ticaret kenti olarak anılan bir kent olduğunu söyleyen Seçer, “Sanayimizin de son zamanlarda özellikle lokasyon özelliği, jeopolitiği, jeostratejisi bu bölgeye yönelik bütün sektörlerde faaliyet gösterilebileceğini gösteriyor. Çok önemli bir nüfus artışı var. Bizim resmi nüfusumuz 2 milyona yaklaştı. Ama en son bana gelen kayıtlarda, yabancı menşeili ya da statülü 300 bin kişi var. Şubat ayının başından itibaren bölgeye 400 bin depremzede kardeşimiz geldi. Su tüketiminden evsel atık miktarının artmasına, trafiğin yoğunlaşmasına kadar somut verilerle ben bunu hep dile getirdim. Ama sanıyorum hala burada 200 bine yakın yurttaş var. Kayıtlı yabancı insan 300 bin ve 200 bin depremzede, 100 bin de kayıt dışı olmak üzere 600 bin ediyor. 2 milyona yakın nüfusunuz var. Toplam 2.6 milyon. Her alanda, biz bunu görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



“5-10 yıl sonra, ‘Biz ne yaptık bunları göremedik?’ dememek için bunları yapmak zorundayız”

Kurumlarla diyalog kurmanın önemini de vurgulayan Seçer, yol, altyapı, üstyapı, içmesuyu ve iklim değişikliği konularındaki bekleyen projelerin hayata geçirilmesinin öneminden söz etti. Seçer, “Diğer kurumların yapması gereken yatırımların geciktirilmeden kentimize kazandırılması gerektiğini görüyorum. Bu süreç bizi buna zorluyor. 5-10 yıl sonra; ‘Biz ne yaptık bunları göremedik?’ dememek için bunları yapmak zorundayız. Bunun için de finansmana ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Bayram boyunca yaylaları gezerek vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatan Seçer, alınan tedbirler neticesinde hiçbir yerde su sıkıntısı yaşanmadığına dikkat çekti. Seçer, “Şu anda biz SCADA sistemini kurmasak, yani böyle bir odada sistemi izlemesek her an sıkıntı yaşayabiliriz. Bunların hızlanması lazım, iktidar kimdir, belediye başkanı hangi partilidir seçim bitti, tartışma bitmiştir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığı çalışmaların hiçbirisinde seçimi düşünmediğini, Mersin’in gereklerinin ölçüsünde hizmet yaptığını ve yapmaya devam edeceğini dile getiren Seçer, MTSO ile işbirliği yapmak istediklerini vurguladı. Başkan Seçer şunları kaydetti:

“Bunu çok daha geniş zamanda, çok daha geniş platformlarda konuşmak isterim. Biz her zaman işbirliği yapmak istiyoruz. Yani hazırız demiyorum, biz yapmak istiyoruz. Bu çağrım önemlidir. Her zaman bir telefon kadar yakınız. Ne zaman bir araya gelmemiz gerekiyorsa, bir konu hakkında değerlendirme yapacaksak dersimize çalışırız, otururuz, konuşuruz. Tekrar teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.