Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu haftaki saha programını Mezitli ilçesinde sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu haftaki saha programını Mezitli ilçesinde sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer’e saha programında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti. Seçer’in saha programı Seymenli Mahallesi’nde başladı. Vatandaşlar, Seymenli Mahalle Muhtarlığı önünde Başkan Seçer’i büyük coşkuyla karşıladı. Programına; muhtarlık önünde başlayan Başkan Seçer, burada bulunan halı sahada miniklerle bir araya geldi. Neşeli dakikaların yaşandığı halı saha ziyaretinde minikler kaleye geçti, Başkan Seçer ise şut çekti.

Vatandaşlar, 3 çeşit yemeği bu kez Başkan Seçer’den aldı

Başkan Seçer, miniklerin kahkahalarıyla şenlenen saha programına Seymenli Mahallesi’nde Mahalle Mutfağı hizmeti veren aracı ziyaret ederek devam etti. Seçer, hizmetten büyük memnuniyet duyan vatandaşlara 3 çeşit yemeği ücretsiz sundu. Deniz Mahallesi’nde kurulan semt pazarını da gezen Seçer, burada da pazarcı esnafına ’hayırlı işler’ diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Deniz Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretiyle süren programda Başkan Seçer, Mezitli’ye yapılan hizmet ve yatırımlar için vatandaşlardan çok sayıda teşekkür aldı.

Seçer, program boyunca yoğun ilgi gördüğü genç, çocuk, kadın ve yaş almışlarla fotoğraf çektirdi. Saha programı esnasında ise Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.